Los precios al alza; la realidad, a la baja: Prevén un desabastecimiento si no se importan 12 millones de toneladas de cereal de aquí a mayo

ASAJA de Ciudad Real teme que haya una situación de extremo desabastecimiento de cereal en los próximos meses. En concreto, la organización agraria prevé un colapso de mercado si no se importan de forma urgente entre 10 y 12 millones de toneladas de cereal, de aquí al mes de mayo. España es un país deficitario en el sector cerealista. Este año, además, hay un déficit mundial de producción y nuestro país, con una cosecha que ronda los 24 millones de toneladas de cereal, necesita otros 12 para que no peligre la alimentación de todos los sectores ganaderos, según estimaciones de la organización agraria.

ASAJA Ciudad Real habla de un “cóctel explosivo” en esta crisis, donde se unen los costes disparados del transporte marítimo, el atasco en Aduanas y el brutal encarecimiento de las materias primas. «Una situación que se debería haber previsto y por la que ya se debería estar trabajando y aplicando soluciones desde las Administraciones». La organización agraria denuncia «la inacción del Gobierno, que está dejando que la situación llegue a un extremo insostenible».

La preocupación para el sector es máxima cuando el problema no solo es el incremento de los costes, sino que aun pagando precios muy al alza, no tienes la certeza de que te puedan servir el producto. Es la situación de los ganaderos que, ante la falta de pastos por las escasas precipitaciones de este año, tienen que comprar piensos a unos precios desorbitados. «Esto no es más que el reflejo de la subida de los cereales, con cotizaciones de récord histórico en los distintos cultivos y unas tensiones en el mercado que hacen prever que se puedan producir especulaciones que supondría un grave perjuicio al sector», señala laorganización agraria.

Ante este panorama, ASAJA Ciudad Real insta al Gobierno central y regional que hagan los trámites oportunos para que llegue la mercancía a los puertos de forma urgente y se ponga a disposición de los ganaderos instrumentos (piensos subvencionados, ayudas, financiación a largo plazo y con bajo interés, exenciones fiscales especiales, entre otros) para paliar la tremenda crisis que está atravesando el sector.