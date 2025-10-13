Los países de la UE acuerdan reducir aranceles a productos agroalimentarios de Ucrania como carne, lácteos u hortofrutícolas

El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, decidió este lunes reducir o eliminar los aranceles a algunos productos agroalimentarios procedentes de Ucrania en el marco de la revisión de parte del acuerdo de asociación entre los dos bloques.

El pacto incluye productos lácteos, frutas y hortalizas frescas, carne y preparados de carne, según un comunicado del Consejo.

«Tanto la UE como Ucrania se beneficiarán de la eliminación de los aranceles aduaneros, lo que conducirá a una estabilidad económica sostenida, unas relaciones comerciales duraderas y una mayor integración de Ucrania en la Unión», dijo el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

El ministro explicó en el comunicado que la decisión del Consejo «reafirma el apoyo inquebrantable y multifacético de la UE a Ucrania» militar y financieramente, pero también «promoviendo la liberalización comercial».

El pasado 30 de junio, la Comisión Europea (CE) y Ucrania llegaron a un acuerdo para sustituir la suspensión de aranceles a las importaciones ucranianas que la UE implementó como medida de apoyo a Ucrania tras la invasión rusa en 2022.

En su lugar, la CE y Kiev negociaron una revisión de la llamada zona de libre comercio profunda y amplia entre la UE y Ucrania, que tiene como objetivo establecer un marco comercial a largo plazo y en el contexto del proceso de adhesión de Ucrania.

SE MANTENDRÁ EL MECANISMO DE SALVAGUARDA PARA, EN TEORÍA, EVITAR PERTURBACIONES EN EL MERCADO

Según el Consejo, la posición adoptada por los Estados miembros también «garantizará que el acceso de Ucrania al mercado dependa de su adaptación gradual a las normas de producción de la UE en materia de bienestar animal, pesticidas y medicamentos veterinarios».

Asimismo, tanto Ucrania como la UE tendrán la posibilidad de activar un mecanismo de salvaguarda en caso de perturbaciones en el mercado.

Para los productos sensibles -como el azúcar, las aves de corral, los huevos, el trigo, el maíz y la miel- la liberalización no será total y seguirá un proceso más limitado y gradual.

Los agricultores y ganaderos del Este de Europa en particular se han quejado los últimos años por el incremento de importaciones agroalimentarias ucranianas que se quedaban en sus países y se vendían a precios más bajos, mientras que en España es el sector cerealista el que ha protestado en numerosas ocasiones por la caída de los precios nacionales.