Los pagos más rápidos de la historia: los agricultores y ganaderos españoles han percibido ya más del 70% del anticipo de la PAC

Los agricultores y ganaderos españoles han percibido ya más del 70% del anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) desembolsado por el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a las comunidades autónomas.

El pago anticipado de 2.691 millones de euros se prolongará hasta el 30 de noviembre. El Fega ya ha transferido a las comunidades autónomas 2.417 millones de euros, de los que los agricultores y ganaderos españoles han percibido ya más de 1.850 millones de euros.

Según destaca el propio Ministerio, el ritmo de ejecución es bueno y permite a los productores contar con mayor liquidez para afrontar los gastos para la siembra de otoño.

La Comisión Europea ha autorizado elevar hasta el 75% el anticipo de los pagos de las ayudas directas por el conflicto en Oriente Medio, que ha impactado en los precios de la energía y de los fertilizantes.

Asimismo, y a diferencia de otros años, muchas Comunidades Autónomas se acogieron a los cambios de la CE e iniciaron el pago del adelanto incluso en septiembre, con mucho adelanto respecto al 16 de octubre que era tradicional abrir el periodo de pagos

Transferencia del Fondo Español de Garantía Agraria a las comunidades autónomas: