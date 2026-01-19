Solidaridad del campo: Los olivareros de la zona de Adamuz ayudaron a las víctimas del accidente ferroviario con sus todoterrenos, mantas y grupos electrógenos

La solidaridad del campo siempre ha estado presente en todas los grandes catástrofes de nuestro país. Desde el papel crucial en la pandemia del covid hasta la DANA, pasando por los incendios forestales y ahora por el trágico accidente ferroviario de la zona de Adamuz (Córdoba), donde este domingo descarrilaron dos trenes de alta velocidad que han dejado al menos 40 muertos y decenas de heridos. Y es que el mismo domingo, los olivareos de la zonaecharon una mano desde el primer momento para auxiliar a las víctimas del accidente.

Fuentes de la cooperativa olivarera Nuestra Madre del Sol, perteneciente a la Denominación de Origen Protegida Montoro-Adamuz, han informado a Efeagro de que los olivareros y cooperativistas utilizaron sus todoterrenos para acceder a la zona del siniestro por el camino de la Sierrezuela y aportar mantas y grupos electrógenos. Fueron unos momentos de «incertidumbre» antes de que los servicios de Emergencia tomasen el control de la situación.

En el pueblo, eminentemente agrícola ya que depende fundamentalmente del olivar, esta cooperativa habilitó sus instalaciones como párking, adonde fueron llegando autobuses y personal sanitario, según han apuntado las mismas fuentes.

Además, la cooperativa abrió la gasolinera que tienen frente a la caseta municipal -donde fueron llegando pasajeros ilesos- para habilitar estas instalaciones e incluso suministrar gasóleo a los vehículos que lo necesitasen.

La carretera A-3001 que comunica Adamuz con explotaciones de olivar permanece cortada para continuar con las labores de rescate y sólo se permite circular por ella a olivicultores que tengan su lugar de residencia en la misma finca, según estas mismas fuentes.Desde la cooperativa tienen disponible palas, diferente maquinaria y tractores por si los equipos de emergencia las requieren.