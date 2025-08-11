Los mismos problemas en todas partes: un agricultor francés regala 500 toneladas de patatas ante la imposibilidad de poder venderlas

Esta semana pasada, ASAJA CYL daba la voz de alarma sobre los precios de la patata de calidad de la región e incluso pedía un doble etiquetado con lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. Un problema de rentabilidad que se extiende a la mayoría de cultivos y a todas partes, incluida la vecina Francia. En Gigny-Bussy, un agricultor local ha dejado a disposición de quien lo desee más de 500 toneladas de patatas sin vender, antes de proceder a su destrucción.

Se trata de una montaña de patatas que se ha convertido en el inesperado símbolo de la generosidad rural y la lucha contra el desperdicio alimentario

Durante estos días de agosto, la escena es insólita: coches, furgonetas y remolques desfilan por un camino rural, se detienen frente a un monumental montón de tubérculos, y los visitantes llenan bolsas, sacos o incluso maleteros enteros. “Las patatas no están baratas —explica Christophe, de 68 años, mientras llena su coche con la ayuda de su familia—. Si puedes conseguirlas gratis, ¿por qué no hacerlo?”.

Según la alcaldesa de Gigny-Bussy, Pascale Chevallot, el agricultor, que posee tierras en Aube y cultiva en Marne, no encontró salida comercial para estas toneladas de patatas aún comestibles. Para liberar espacio en sus almacenes ante la inminente nueva cosecha, decidió ofrecer las 500 toneladas de patatas a la población. “Luego se esparcirán por el campo”, añadió la regidora.

La noticia se ha difundido rápidamente, atrayendo tanto a vecinos necesitados como a curiosos o comerciantes. Dylan, un residente de Saint-Dizier, recuerda cómo hace dos años recogió 600 kilos para almacenarlos con paja en su sótano.