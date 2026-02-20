Los jóvenes reclaman un reparto prioritario y proporcional a los daños reales de los fondos de recuperación del campo tras las borrascas

Desde Juventudes Agrarias de Andalucía (JJAA Andalucía) han solicitado a las administraciones competentes que el reparto de los fondos de recuperación habilitados tras el reciente tren de borrascas «sea prioritario y proporcional a los daños reales notificados en las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestra comunidad”, así lo ha manifestado Clara Torreblanca, responsable de Juventudes Agrarias, en relación a las ayudas previstas y anunciadas para la recuperación del sector agrario andaluz.

La organización considera imprescindible que los criterios de asignación tengan en cuenta los perjuicios efectivos sufridos por cada explotación, garantizando que las ayudas lleguen de forma ágil y equilibrada a quienes verdaderamente han visto comprometida su actividad productiva.

Asimismo, desde JJAA Andalucía “subrayamos la necesidad de priorizar a los jóvenes agricultores incorporados desde 2022 (con o sin ayudas) hasta la actualidad (enero de 2026)”. Y es que, estos profesionales atraviesan una fase crítica de inicio de actividad, caracterizada por una mínima capacidad de autofinanciación y un elevado nivel de endeudamiento derivado de las inversiones iniciales. Un episodio climático adverso en este momento puede resultar determinante para la viabilidad futura de sus proyectos si no cuentan con respaldo institucional.

“NO PODEMOS PERMITIR QUE LOS EFECTOS DEL CLIMA EXPULSEN A QUIENES HAN APOSTADO POR INICIAR UNA ACTIVIDAD AGRARIA. NINGÚN JOVEN DEBE VERSE OBLIGADO A ABANDONAR”

“Por ello -explica Clara Torreblanca-, proponemos que el auxilio económico se dirija específicamente a aquellos jóvenes que certifiquen daños directos, pérdidas de producción o sobrecostes derivados de los temporales, asegurando que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan”.

“En un contexto de falta de relevo generacional en el campo andaluz -añade la responsable de la organización de jóvenes-, no podemos permitir que los efectos del clima expulsen a quienes han apostado por iniciar una actividad agraria. Ningún joven debe verse obligado a abandonar su explotación por una catástrofe ajena a su gestión”.

Por último, ha señalado que “proteger el relevo generacional es asegurar el futuro del campo andaluz. Desde JJAA Andalucía reiteramos nuestro compromiso con los jóvenes agricultores y ganaderos y reclamamos medidas eficaces que garanticen estabilidad, continuidad y oportunidades reales en el medio rural”.