Oscar Moret Raluy / Secretario Provincial de UAGA-Huesca

De vez en cuando vuelvo a ver las películas del Señor de los Anillos: la verdad es que me gustan, me parecen épicas y, sobre todo, me parece épica la eterna lucha entre el Bien y el Mal.

Confieso que muchas veces las voy adelantando y me voy a los momentos más espectaculares, a las batallas, con el despliegue de emociones, de efectos especiales y las sensaciones que producen. Donde el Bien y el Mal están claramente identificados, y se lucha sin descanso hasta la derrota final del Mal. De entre todos los personajes, los que más me impresionan son los Jinetes de Rohan, por su honor, su valentía, su prestigio, y que siempre aparecen en el último momento atendiendo a la llamada de la Luz y del Bien, destruyendo el Mal y la Oscuridad: es una alegoría de como la valentía y el sacrificio vencen al Mal.

¿Y a qué viene todo esto? pues bien viene a que vivo con preocupación cómo se está explicandoel despliegue de la Guardia Civil a caballo en la comarca del Bajo Cinca.

Realmente, estoy tranquilo porque conozco bien la gran labor y profesionalidad de la Guardia Civil, lo hemos visto en otras zonas de Aragón. Pero vivo con preocupación cuando lo que se escucha es un mensaje que relaciona este despliegue con la campaña frutícola (además, es curioso, estamos en septiembre finalizando la campaña) como si las fuerzas del Bien hubiesen tenido que llamar a los Jinetes de Rohan para librarnos de las fuerzas del Mal asociadas a la fruta: orcos, trolls, Sauron y todo tipo de delincuentes pertenecientes al sector frutícola.

Me parece una gran equivocación utilizar este tipo de comunicación. Criminaliza, innecesariamente, a todo un sector productivo y al colectivo inmigrante que trabaja en él.

No sé si durante este verano ha aumentado el índice de delincuencia e inseguridad en la comarca del Bajo Cinca. Es probable que sí haya aumentado la sensación de inseguridad de la ciudadanía, entre otras cosas, porque ha habido personas durmiendo en la calle. Gente a la que no se le ha sabido o podido atender.

Como sociedad deberíamos empezar a distinguir los problemas sociales de los problemas de seguridad, o empezar a solucionar los problemas sociales para que no acaben provocando problemas de seguridad. Y los dirigentes políticos y autoridades también deberían cuidar los mensajes que van lanzando, sobre sectores concretos, hacia la sociedad civil.

Quizá los Jinetes de Rohan en esta lucha entre el Bien y el Mal también tengan que decidir quién es quién en esta película. El que duerme en la calle porque no se puede integrar en una sociedad laboral, o los que permitimos que así sea y miramos para otro lado.

Dejen de criminalizar al sector frutícola y a sus trabajadores, y solucionen los problemas reales, principalmente los problemas de rentabilidad, de venta a pérdidas, de abusos del mercado y de incumplimiento de leyes como la Ley de la Cadena.

Probablemente los Jinetes de Rohan acabarán ganando la batalla, pero no si se afrontan los problemas económicos y sociales de fondo, no ganarán la guerra.

Para terminar, quiero agradecer y resaltar la gran labor que están haciendo la Guardia Civil y el Equipo Roca en el medio rural. Este texto no es una crítica a su labor, es una reflexión sobre la forma en que se comunica en ciertos estamentos e instituciones.