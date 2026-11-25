Ante las informaciones publicadas en los últimos días sobre la gestión de las reservas regionales de caza de Castilla y León, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León consideran necesario poner en valor la capacitación de los profesionales de la ingeniería forestal y de montes para asumir la gestión y dirección técnica de estos espacios.

Según detallan, las reservas regionales de caza no son únicamente espacios destinados a la gestión de poblaciones animales. Su gestión comprende también la conservación y mejora de hábitats, la ordenación de montes, la prevención de incendios forestales, el mantenimiento de caminos e infraestructuras, la mejora de pastos y la compatibilización de los distintos usos del territorio. Todo ello exige una visión integral del medio natural.

Por eso, recuerdan que los ingenieros técnicos forestales, los graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural con titulación habilitante y los ingenieros de montes cuentan con formación específica y una amplia trayectoria profesional en la planificación y gestión de los recursos cinegéticos y forestales.

Y esta capacitación tiene un respaldo normativo expreso. La Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, que regula los requisitos de los títulos universitarios habilitantes para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, recoge en su anexo (apartado 3) la capacidad para gestionar y proteger las poblaciones de fauna forestal, especialmente las cinegéticas y piscícolas. Asimismo, incluye la gestión de caza y pesca en el módulo de tecnología específica de Explotaciones Forestales (apartado 5).

Por su parte, la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, vincula, en su disposición adicional quinta, la condición de técnico competente a la formación universitaria en las materias correspondientes, adquirida en el plan de estudios de la titulación o en cursos de posgrado oficialmente reconocidos.

RECONOCEN EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LOS VETERINARIOS EN LA SANIDAD ANIMAL, LA EPIDEMIOLOGÍA Y LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LA FAUNA SILVESTRE, Y APUESTAN POR LA COLABORACIÓN

Asimismo, explican que buena parte de las actuaciones que se desarrollan en una reserva tienen además un carácter multifuncional. Un desbroce puede mejorar el hábitat de la fauna y contribuir al mismo tiempo a la prevención de incendios; una pista forestal facilita la gestión cinegética, pero también el acceso para labores de conservación y emergencias. Esta realidad exige una visión global del territorio y de todos los recursos que alberga.

Paralelamente, ambos colegios reconocen el papel fundamental de los veterinarios en la sanidad animal, la epidemiología y la vigilancia de enfermedades de la fauna silvestre, y apuestan por la colaboración entre disciplinas para garantizar una gestión eficaz y sostenible de estos espacios.

Por ello, solicitan a la Junta de Castilla y León que los procedimientos de selección y provisión de puestos de gestión y dirección técnica de las reservas regionales de caza se basen en criterios objetivos y transparentes, acordes con las funciones de cada puesto, y que no excluyan injustificadamente a los profesionales de la ingeniería forestal y de montes.

Ambos colegios subrayan que «este no es un debate entre profesiones, sino sobre la adecuación de la formación y las competencias a las funciones que conlleva la gestión de estos espacios. También quieren reiterar su disposición a colaborar con la Administración autonómica en la definición de los perfiles técnicos más adecuados para garantizar la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos y el desarrollo del medio rural. Gestionar una reserva de caza no es únicamente gestionar fauna; es gestionar territorio».