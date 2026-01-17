Los Huertos Solidarios que ayudan a 3.000 personas vulnerables se consolidan en su décimo aniversario y añaden un semillero para su sostenibilidad

En el último programa de ‘Pioneros’ de Jerez Televisión se adentran en un proyecto apasionante que ha conseguido la cuadratura del círculo. Conceptos como solidaridad, sostenibilidad y medio ambiente, se dan la mano en los ‘Huertos Solidarios de Madre Coraje’. Conceptos como solidaridad, sostenibilidad y medio ambiente, se dan la mano en los ‘Huertos Solidarios de Madre Coraje’.

Se trata de una iniciativa consolidada en el tiempo, «se pusieron en marcha hace diez años porque nuestro fundador, Antonio Gómez, quería rentabilizar las tierras que Ebro Food (y ahora el Grupo Estévez), pusieron a nuestra disposición junto a la sede central, en Guadalcacín, entidad autónoma del municipio de Jerez de la Frontera», explica María Íñigo, responsable de comunicación de Madre Coraje. Y prosigue diciendo que es un proyecto ilusionante porque llega a más de 3.000 personas vulnerables de toda la provincia de Cádiz, a través de más de 30 comedores sociales».

HUERTOS SOLIDARIOS DE ANTONIO GONZÁLEZ

La responsable de comunicación comenta, en primicia, que los huertos cambiarán su nombre y se llamarán, ‘Huertos solidarios de Antonio Gómez’. El fundador supo el cambio hace poco más de un mes y ahora, tras su fallecimiento, es «una iniciativa que cobra más fuerza y corazón que antes porque Antonio, el fundador y presidente honorífico de Madre Coraje, fue el verdadero promotor de todas nuestras acciones solidarias».

Las cifras solidarias de los huertos son muy altas y se consiguen gracias al trabajo de voluntarios de todo tipo de perfil. «En general, nuestros hortelanos solidarios son jubilados que encuentran en el cultivo de la tierra una tranquilidad, un sosiego y, por su puesto, son personas sensibilizadas con la carestía de los demás porque ofrecen la producción para ayudar a las familias», desgrana Iñigo.

Cuestión que ratifica Antonio López del Amo, el profesor de matemáticas del Instituto Coloma, ya retirado, y que ahora dedica parte de su tiempo a los demás con este laboreo. «La verdad es que yo recibo de este huerto mucho más de lo que entrego. Me sirve para estar en forma, estoy al aire libre y, durante el Covid, fuimos unos afortunados porque nos dejaban salir para atender el huerto», desarrolla el profesor.

Entre acelgas, ajos y lechugas bien hermosas, continúa la conversación con los dos e insisten en que los comedores, sobre todo las cocineras, «no dejan de alabar la calidad de nuestros productos, llevamos los huertos en ecológico y eso se nota», apunta María. La producción en ecológico de hortalizas va cambiando según la estación, tienen una producción de otoño- invierno y otra de primavera verano, así que «los comedores y las familias están encantados porque toman productos de temporada con kilómetro cero, del campo directamente al comedor social», recalca Íñigo.

Otro de los grandes alicientes es «ayudar al vecino, al que está justo al lado», añade Antonio López del Amo y continúa, «yo me metí en los huertos solidarios precisamente por eso, porque Madre Coraje había puesto en marcha este proyecto que ayuda a la gente de aquí».

SEMILLERO PROPIO PARA AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD

El dinamismo del voluntariado ha sido el motor para redondear aún más el proyecto, con la puesta en marcha de un semillero de producción propia con el que abastecen los huertos, «así abaratamos los costes de las semillas y sembramos nuestros mejores productos», termina el profesor de matemáticas.

En definitiva un proyecto redondo que pone de relieve, una vez más, una característica propia del sector agrario, la solidaridad. Un proyecto pionero que mejora la vida y la alimentación de las familias vulnerables y que llena de alegría al voluntariado. Estos huertos, que van a tener el nombre del fundador de Madre Coraje, «Huertos solidarios de Antonio Gómez «, recogen a la perfección el espíritu de ese gran emprendedor que dedicó gran parte de su vida a sembrar para los demás.