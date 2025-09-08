Los ganaderos se reúnen para abordar la situación de la lengua azula y impulsar la unión del sector ante un problema sanitario común

Cerca de sesenta ganaderos de la provincia, junto a varios profesionales expertos en sanidad animal, han participado este lunes 8 en una reunión celebrada en la sede de ASAJA Ciudad Real para analizar la situación generada por la enfermedad de la lengua azul en la cabaña ganadera. y la necesidad de mantener la unión del sector ante un problema sanitario común.

El encuentro ha estado presidido por el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, y el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, quienes han trasladado a los asistentes la importancia de la unión del sector ante un problema sanitario común que afecta directamente a la viabilidad de numerosas explotaciones ganaderas de la provincia.

“Estamos aquí para conocer de primera mano vuestras situaciones, para saber de vuestras necesidades, para valorar qué acciones llevar a cabo y buscar entre todos y todas soluciones a algo que sabemos que está afectando, en mayor medida, al ovino de la provincia, y que por supuesto, traerá graves consecuencias a futuro”, ha declarado Barato en la reunión.

Durante la reunión, los profesionales han expuesto un análisis detallado de la evolución de la enfermedad y de sus repercusiones en la ganadería local. Asimismo, entre los ganaderos y ganaderas se han debatido distintas medidas y posibles vías de actuación para minimizar los efectos de la lengua azul, al tiempo que se han recogido las principales inquietudes y propuestas de los ganaderos asistentes.

ASAJA Ciudad Real va a solicitar una reunión con la Directora Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Ciudad Real, Mª de los Desamparados Bremard, y también con la Viceconsejera de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, Mariana de Gracia Canales Duque, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para poner sobre la mesa esta situación, tras la reunión mantenida este lunes.

Además, desde la organización agraria se vuelve a subrayar el compromiso de seguir trabajando de la mano de los ganaderos y profesionales del sector para trasladar sus demandas a las Administraciones competentes y reclamar soluciones eficaces y urgentes ante esta problemática.