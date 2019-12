Extremadura tiene plantadas actualmente alrededor de las 24.200 has de frutales de hueso, de los cuales algo más de 7.500 has están plantadas de cerezos principalmente en el Norte de la Región, el resto lo componen las 580 has de albaricoque, las 6.800 has de ciruelos y las más de 9.250 has de melocotón y nectarina. Sin embargo, las pérdidas han alcanzado los 83 millones de € por los bajos precios.

Esta campaña hemos producido alrededor de las 280.000 toneladas de fruta de hueso en la región, con alrededor de 92.500 toneladas de ciruela y el resto de melocotón y nectarina principalmente.

Comercialmente hablando ha sido una campaña nefasta sin paliativos, alcanzando la fruta los precios más bajos en los últimos 15 años, provocando esas pérdidas de 83 millones esta campaña en la región.

Estos datos contrastan con los publicados por el Ministerio de Agricultura y suministrados por la Consejería de Agricultura de Extremadura, donde se llega a afirmar que en ciertas fechas se han vendido ciruelas por encima de 1,35 € por kg y melocotones por encima de 0,95 €/kg.

En estas fechas donde las centrales hortofrutícolas están, por fin, liquidando la fruta a los productores, estamos viendo que los precios reales de la fruta han oscilado entre los 0,20 €/kg para la ciruela y los 0,30 €/kg para los melocotones y nectarinas. El Ministerio para estos productos tiene publicados unos precios de 92,40 €/kg de media para la ciruela, de 80,50 €/kg para el melocotón y los 0,90 €/kg para las nectarinas.

La Unión Extremadura calcula que hemos perdido (entre el precio recibido y el coste de producción) más de 0,30 € por kilo de ciruelas y de 0,40 € por kg de melocotón y nectarina, lo que supone una pérdida total de la fruta de hueso durante esta campaña de 83 millones de €.

Mientras tanto al Ministerio le salen una ganancias en el sector de más de 66,16 millones de €, por los datos aportados por nuestra Consejera.

Para que este desastre se consume se han tenido que dar las siguientes circunstancias:

1ª.- Dejadez, cuando no complicidad, de la Consejería de Agricultura para que se incumplan las Leyes de Mejora de la Cadena Alimentaria y la Ley de la Competencia.

2ª.- La inacción de la Unión Europea al tener conocimiento por parte del Estado Español de precios muy superiores a los verdaderamente registrados.

3ª.- Desmantelamiento de las redes comerciales en manos del sector cooperativo de la Región.

La Unión Extremadura, previendo el desastre, solicitó una reunión urgente a la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, en julio para denunciar estas circunstancias y hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna,

Por eso exigen a la Consejera de Agricultura que de manera inmediata se concedan ayudas del Mínimis al sector para paliar esta desastre y se apruebe una serie de ayudas para que aquellos agricultores que se han arruinado y están teniendo que arrancar las plantaciones, las mismas se realicen con ayudas de la administración como está ocurriendo por ejemplo en Cataluña, que han aprobado un paquete de 10 millones de € para ayudar con hasta 5.000 € por ha de frutal arrancada.