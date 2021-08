Los flamencos llevan dos meses destrozando campos enteros de arroz en la Albufera a costa del bolsillo del agricultor

“Desde que sembré el arroz en mis campos hay bandadas de flamencos que continuamente pisotean y destrozan las plantas. Tengo parcelas con daños desde el 30% hasta incluso toda la producción de arroz perdida a causa de estos animales y me he cansado de replantar porque sé que van a volver.” Es el testimonio de José Felip, delegado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) en Sollana, uno de los numerosos arroceros afectados por esta especie de fauna silvestre en el parque natural de La Albufera que destrozan campos enteros de arroz.

Felip lamenta que “en estos dos meses de campaña solo he recibido la visita de técnicos de Agroseguro, que tomaron nota pero no me confirmarán hasta la siega si los daños estarán cubiertos por el seguro. Hasta ahora todo han sido pegas y nunca me han pagado ninguna indemnización por este tipo de riesgo. En cuanto a la gente del parque natural o de las administraciones con competencias en este paraje protegido, nadie se ha preocupado por el problema”.

“TODOS DEFENDEMOS LA PRESERVACIÓN DE LOS FLAMENCOS, OTRA COSA ES QUE SEAN LOS ARROCEROS LOS QUE PAGUEN DE SU BOLSILLO EL CUIDADO DE ESTAS ESPECIES”

AVA-ASAJA denuncia que los flamencos se han unido recientemente a otras poblaciones de fauna salvaje, sobre todo especies de patos, que causan graves perjuicios en los arrozales de la Albufera. En los últimos años los flamencos se han dispersado desde el lago y tancats situados en las zonas bajas hasta las zonas productoras de arroz próximas a las poblaciones. Según estimaciones de la organización agraria, las pérdidas económicas provocadas por la avifauna en el cultivo del arroz de La Albufera han llegado a alcanzar los 400.000 euros en campañas anteriores.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, explica al respecto que “toda la sociedad, empezando por los propios agricultores, defendemos la preservación de los flamencos y el resto de la fauna y flora en esta joya medioambiental que es la Albufera, situada además a las puertas de Valencia. Lo que ponemos en duda, sin embargo, es que sean los arroceros afectados los que paguen de su bolsillo el cuidado de estas especies que disfrutamos todos. ¿Por qué el agricultor ha de hacerse cargo económicamente de esta responsabilidad social? ¿Por qué ha de perder su cosecha de campos enteros de arroz sin que se le compense por ello?”

En este sentido, AVA-ASAJA exige una profunda revisión del seguro agrario con el objeto de que la cobertura del mismo incluya todos los siniestros causados por la fauna salvaje, ya que en la mayoría de los casos las limitaciones establecidas no permiten acceder a ningún tipo de indemnización económica por el estado fenológico de la planta y la superficie afectada. Asimismo, AVA-ASAJA reclama a las administraciones responsables del mantenimiento del parque natural de La Albufera compensaciones para los agricultores afectados en función de los daños sufridos.