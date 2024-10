Los expertos del sector analizan cómo la agricultura regenerativa puede transformar la forma de producir alimentos

Con el objetivo de abordar los retos actuales del sector agrícola y explorar soluciones innovadoras el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS) ha organizado junto a la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC) la jornada ‘Dudas y oportunidades ante la Agricultura Regenerativa’ en el que este modelo de producción se ha posicionado como un enfoque transformador que no solo busca minimizar el impacto ambiental de las prácticas agrícolas, sino que promueve la recuperación y mejora del ecosistema.

La inauguración ha corrido a cargo de Rafael Galarraga Zamora, director institucional de la Territorial Centro de Banco Sabadell, quien ha subrayando la importancia de la agricultura para el bienestar social y económico.

A continuación, ha tenido lugar la ponencia titulada ‘Evolución de los diferentes tipos de agricultura en la historia’, de la mano de Fernando Martínez, profesor de mejora vegetal de la Universidad de Sevilla.

«LA AGRICULTURA REGENERATIVA SUPONE UN SALTO MÁS EN LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO NO SOLO MÁS SOSTENIBLES, SINO TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE RENTABLES”

Martínez manifestó que «la agricultura de los siglos XIX y XX ha evolucionado hacia unas prácticas modernas que han encontrado soluciones a problemas como la fertilización o el laboreo. A lo largo de los años, se han desarrollado varios modelos de agricultura, cuyos principales problemas tienen que ver con la contaminación por pesticidas, el uso irracional de fertilizantes, o la menor diversidad genética de las variedades modernas. No obstante, la agricultura del futuro dispone de un abanico de diversos tipos de agricultura, con lo que cada agricultor podrá tomar sus decisiones para decidir a dónde llevar su explotación».

Durante la jornada, también se ha llevado a cabo la ponencia titulada ‘Entre la realidad y la ficción. La agricultura regenerativa’, a cargo de Francisco Márquez, Dr. Ingeniero Agrónomo y Responsable Técnico de la Finca Experimental de Rabanales de la UCO, que ha resaltado como «la agricultura regenerativa supone un salto más en el desarrollo e implantación de sistemas de manejo no solo más sostenibles ambientalmente, sino también económicamente rentables. Sin embargo, esta agricultura no supone un menoscabo a la implantación de digitalización en el mundo agro, si no que la puesta en valor y desarrollo de estos sistemas aporta unos mayores beneficios y mejora el control y manejo de las explotaciones».

Por último, se ha llevado a cabo la mesa titulada ‘Innovación técnica en agricultura regenerativa’, en la que han participado José Luis Gabriel, investigador del INIA-CSIC; Cristina León Cófreces, subdirectora de Investigación y Tecnología del Itacyl ; Juan José García, Market Development Agronomist de Yara Iberian; Agustín Fuentes, ingeniero agrónomo de Nestlé.

Los ponentes han recordado como, en un momento en el que los suelos se encuentran más degradados que nunca y en el que la compra de nutrientes y fitosanitarios es muy cara, las técnicas propuestas por la agricultura regenerativa parecen soluciones accesibles para la mayor parte de los agricultores y muy en línea con las subvenciones europeas, siempre apoyándose en las nuevas tecnologías.

Asimismo, los ponentes han señalado el importante papel de los centros de investigación agrarios en la agricultura regenerativa, tratando de aportar conocimiento sobre este proceso y transfiriendo resultados de años de investigación, así como el de las iniciativas desarrolladas por las empresas del sector, que promueven medidas en las explotaciones agrarias con la finalidad de proteger los recursos naturales como el suelo, el agua y la biodiversidad y reducir la huella de carbono.

Finalmente, los expertos han mostrado su acuerdo en señalar como una nutrición racional y sostenible de los cultivos, a partir de un balance de nutrientes y donde se aporten fertilizantes orgánicos y minerales además de otros productos bioestimulantes, es esencial para apoyar la agricultura regenerativa y mantener al mismo tiempo la seguridad alimentaria regional y mundial.