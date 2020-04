Quesos El Pastor da un paso más en su fuerte convicción por la sostenibilidad y la innovación. Fruto de este doble compromiso de respeto al medio ambiente y desarrollo tecnológico, la quesería lanza al mercado nuevas referencias que utilizan un 70% menos de plástico. Además, estos envases son totalmente reciclables, contribuyendo de esta manera a cuidar el planeta.

De esta forma, Quesos El Pastor integra una gran calidad de producto (quesos premiados internacionalmente y amparados por figuras de calidad) con modernos envases que dan respuesta a las demandas de los consumidores y necesidades de la distribución. La quesería pone en marcha un proyecto que sustituye los tradicionales envases de plástico (y que a día de hoy todavía utiliza su competencia) por otros confeccionados con materiales más respetuosos con el medio ambiente y 100% reciclables.

A partir de ahora, las bandejas donde se sirven las lonchas de queso El Pastor tendrán un 82% menos de plástico, al emplearse en su fabricación otros materiales como el cartón de uso alimentario. Además, los separadores de producto (interleaver), anteriormente de plástico, serán ahora de papel. Con todo, se puede garantizar que los envases con el distintivo -70% reducen en esa cantidad el uso de plástico y que son 100% reciclables.

A estas dos primeras medidas se incorporarán nuevos desarrollos que profundizarán en la estrategia de sostenibilidad e innovación de la compañía zamorana. Con el eslogan “un mundo lleno de sabores” Quesos El Pastor se sitúa a la cabeza en la elaboración de queso de calidad con una extensa familia de productos, que abarca desde los quesos más tradicionales de pasta prensada, pasando por los rulos, el queso azul y múltiples especialidades.

Quesos El Pastor se posiciona así a la vanguardia del sector, donde las últimas tendencias de consumo priorizan la sostenibilidad y penalizan las prácticas no respetuosas con el medio ambiente. Según el estudio de Shopperview de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc, casi la mitad de consumidores (44%) descarta productos de aquellas marcas que no considera sostenibles. Además, este mismo consumidor premia que el envase utilice la mínima cantidad de materiales. El cliente penaliza, sobre todo, el exceso de plástico y más si éste no se puede reciclar.