Los enfrentamientos entre ganaderos y los globos turísticos acaba con una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Segovia

Después de que el pasado domingo día 16, la UCCL denunciaran que «un ganadero de Brieva recibiera una brutal paliza por parte de cuatro personas de la empresa de vuelos en globo Aerotours», lo que fue negado por dicha empresa el enfrentamiento entre ambas partes va a acabar con una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

Para la organización agraria, «esta agresión, que traspasa todas las líneas rojas que puedan imaginarse, se produjo cuando el ganadero se disponía a anotar las matrículas de los vehículos que habían invadido una finca que forma parte de su explotación ganadera, en la que el globo aterrizó sin ningún permiso, y en la que posteriormente extendieron una mesa en la que ofrecieron un almuerzo a los 16 pasajeros, con dos botellas de cava incluidas».

Desde la UCCL se asegura que «la agresión se produjo sin ninguna actitud violenta previa por parte del ganadero, al contrario de lo que afirman fuentes de la empresa, sin mediar palabra, y con agresiones realmente graves como puñetazos, patadas y golpes con las rodillas, además de ser amordazado durante un tiempo hasta que casi perdió el sentido».

Para la organización, «quede claro pues que el ganadero se dirigió al lugar de los hechos porque detectó la presencia del globo, que había aterrizado sin permiso en una finca de su explotación, la cual lleva gestionando más de dos décadas, no en una zona de aterrizaje, como trasladaron fuentes de la empresa. Quede claro también que fue el propio ganadero quien llamó a la guardia civil una vez producida la agresión para que se personaran en el lugar de los hechos para denunciar lo sucedido».

PIDEN UNA REGULACIÓN URGENTE DEL VUELO DE ESTAS AERONAVES, «CON RESTRICCIONES QUE DEBEN EMPEZAR POR EL RESPETO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLAN EN LAS DISTINTAS ZONAS”

Asimismo, denuncian que «los responsables de la empresa, además de perpetrar un hecho propio de matones de una organización mafiosa, han mentido absolutamente en todo lo que han comunicado a la opinión pública».

Por todo ello, desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL exigen de las administraciones una regulación urgente del vuelo de estas aeronaves, «con restricciones que deben empezar por el respeto a las actividades económicas que se desarrollan en las distintas zonas, y prohibiciones en su caso, como se realizan en otros casos, como por ejemplo de parques naturales».

Mientras esa regulación llega, instamos a las autoridades competentes «a que pongan cartas en el asunto, y tomen medidas realmente eficaces a corto plazo para evitar nuevos problemas, que pueden desembocar en consecuencias realmente graves, como accidentes de tráfico por estampidas de ganado, de las que habría que establecer responsabilidades».

Por todo ello, desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL, se convoca a todos los ganaderos y agricultores afectados por la forma de actuar de estas empresas, totalmente déspota y mafiosa, a que acudan a la concentración que hemos convocado frente a la Subdelegación del Gobierno (Plaza Adolfo Suarez, 1) este jueves día 27, a las 11,30 horas.