Los efectos colaterales de la peste porcina: Los ganaderos de porcino se adaptan a la situación y ofrecen cochinillos directos al consumidor

La peste porcina (PPA) comienza ya a tener consecuencias directas en la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones. Granja El Pilar, ubicada en la provincia de Segovia, alerta de la situación crítica que afrontan los productores esta campaña navideña y lanza una iniciativa excepcional: la venta directa de cochinillos al consumidor final, sin intermediarios, a precios muy accesibles para la población de Segovia, Valladolid y Madrid.

Las granjas segovianas habían preparado la tradicional campaña de Navidad criando los animales que cada año abastecen a hogares y restaurantes. Sin embargo, la aparición de la PPA y la inestabilidad generada en el mercado de toda España están obligando a muchos productores a replantear su supervivencia económica.

Raquel Conde, directora general de Granja El Pilar, señala que «nuestra actividad no es como una fábrica de tornillos que cuando no hay demanda paramos y ya está, es biología pura y los animales se desarrollan y se crían por ciclos y ahora en Navidad les toca». «Nosotros llevamos meses preparando la campaña y ahora los mataderos no los quieren porque hay saturación y por tanto tenemos que darles salida, y esperamos que el consumidor responda a nuestra llamada», ha añadido.

VENTA DIRECTA: MISMO PRODUCTO, PRECIO JUSTO

Granja el Pilar ha decidido abrir un canal de venta directa a través de su página web, www.granjapilar.com/tienda, su perfil en Instagram (@granjaselpilarydimas) y también por WhatsUp (+34 605 153 896), donde cualquier consumidor puede adquirir cochinillos de primera calidad a un precio muy competitivo y con todos los registros sanitarios y de calidad establecidos por la ley.

Los pedidos que se realicen a través de estos canales se entregarán en Valladolid el 22 de diciembre (Avenida Ramón Pradera/Esquina Farigola Café), Segovia los días 19, 22 y 23 de diciembre en el exterior de la Plaza de Toros y Madrid los días 19 y 23 de diciembre (Calle General Perón, 3 e Infanta Mercedes, 13).

Según la comparativa realizada por la propia explotación, los cochinillos que en la actualidad se encuentran en las tiendas a un precio considerable, a través de los canales establecidos, pueden ser adquiridos directamente desde esta granja con hasta un 50% de ahorro.

El objetivo no es solo facilitar un precio más interesante para el consumidor, sino también garantizar ingresos mínimos que permitan sostener la actividad en un sector que se encuentra en una de las situaciones más delicadas de los últimos años.