Los eco-esquemas, la futura realidad verde de los cereales españoles

La Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), junto con la Organización Interprofesional Agroalimentaria de Cereales panificables y derivados (INCERHPAN), celebró una nueva jornada online bajo el título «La implicación de los eco-esquemas en la producción de cereales y leguminosas», que contó con el patrocinio de Seresco y VayaVaca, compañía española dedicada al desarrollo de soluciones de software y a la prestación de servicios dentro del ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

La jornada fue inaugurada por la directora general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana, quien afirmó que “estamos ante un reto que no tiene precedentes, la elaboración de un Plan Estratégico de la PAC desde un modelo no preestablecido, que se desarrolla a partir de un análisis previo de necesidades”. Además, Orellana hizo referencia a la PAC 2023 añadiendo que “tiene una mayor ambición ambiental y así se ha vislumbrado desde que la Comisión puso en la mesa, hace más de 2 años, su planteamiento. Es evidente que la importancia por el medioambiente es muy superior, pero también es verdad que para nosotros no puede haber una mayor y mejor sostenibilidad ambiental si no hay una suficiente rentabilidad en las explotaciones y sin esa sostenibilidad social de la agricultura, porque sin ella todo el medio rural en su conjunto puede ponerse en peligro”.

Posteriormente, se dio paso a la mesa redonda de la jornada: “Eco-esquemas: reflejo de las peculiaridades de la producción cerealista en las distintas regiones de España”. Para Gabriel Trenzado, director de Relaciones Internacionales y con la UE, de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, “la futura PAC va a cambiar cómo el agricultor mira a su cosecha, porque va a cambiar el modelo de producción y, desde un punto de vista de cadena, cómo van a comercializar esos productos. Se está haciendo mucho trabajo para modificar el modelo productivo, pero se está haciendo poco en la parte económica, por lo que no sabemos si será rentable. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será el impacto y la evolución de aquí a unos años”.

Por su parte, Pedro Gallardo, vicepresidente de ASAJA, comentó que la futura reforma de la PAC debe ser una evolución, “y debe acompañar a los agricultores y ganaderos y a su modelo productivo. Debería ser más gradual, lógica y armonizada. Además, en España, a diferencia de los países del norte de Europa, tenemos muchos modelos de agricultura, por lo tanto, hay una mayor necesidad de contar con innovación y nuevas herramientas y apostar, por parte de la política, de nuevas técnicas de edición genéticas que nos van a permitir combatir el futuro cambio climático”.

Pablo Resco, responsable técnico de COAG, hizo referencia a los aspectos medioambientales de la PAC: “el medioambiente tendrá un papel fundamental, pero estos objetivos no tendrán sentido si no hay coherencia entre la política comercial y social de Europa, ya que se perjudica la producción agraria y a los propios consumidores. Las exigencias deben ser coherentes con las capacidades de cada sector y con la política comercial de la propia Unión Europea”.

Finalmente, para David Erice, responsable técnico de UPA, “nos encontramos unas ambiciosas reformas de la PAC. Es una reforma muy orientada al modelo de ayudas, es decir, una continuidad de reformas anteriores pero que deja en manos del propio sector que se autorregulen y se establezcan mecanismo de funcionamiento”.

La jornada sobre los eco-esquemas finalizó con la despedida de Javier Alonso, presidente de la AETC y David Manzanares, presidente de INCERHPAN, que recordaron que, a pesar de los difíciles momentos que ha dejado la pandemia, hay que seguir trabajando juntos y unidos sin tenerle miedo a los nuevos cambios que están por venir en el sector.