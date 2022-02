Los daños por fauna cinegética calientan al sector agrario en CLM, que reclama medidas urgentes ante los daños sufridos

El campo de Castilla- La Mancha está harto, y no solo por el daño por sequía, sino además porque ésta multiplica por los daños de especies invasoras, ante la inacción de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Agua de Castilla- La Mancha para frenar los daños de la fauna cinegética..

El calentamiento climático no es nada comparado al calentamiento de los agricultores y ganaderos que ven como devoran sus cosechas los conejos, jabalíes, ciervos, gamos y sobre todo, los políticos.

Como la Unión de Uniones de Castilla- La Mancha viene denunciando, el daño por fauna cinegética es cada vez más preocupante dado que no para de aumentar su extensión y cuantía de pérdidas.

En el caso de los conejos, la organización agraria lleva años denunciando la introducción de un conejo híbrido de laboratorio para repoblar nuestros montes (Es un conejo más grande, cría con mayor frecuencia, con mayor número de crías por camada, es más voraz, no le gusta el suelo duro del monte para anidar). Sin embargo, el efecto es contrario al deseado ya que este conejo anida, cría y se alimenta en los cultivos, quedando desplazado el conejo autóctono.

Mientras, los montes siguen despoblados del conejo de monte autóctono, y los agricultores quedan al cargo de la cría del conejo invasor híbrido introducido por la propia Consejería de Agricultura, grupos ecologistas, incluso organizaciones agrarias afines. Lo más preocupante es que esta introducción se hace con fines de conservación de la biodiversidad, y con fondos europeos.

La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha denuncia que tratar de salvar al lince, haciendo desaparecer al conejo de monte autóctono es una aberración medioambiental que además causa un desastre económico al agricultor.

Por otra parte, el descontrol poblacional de jabalíes, ciervos, gamos, etc. está provocando enormes daños, ya no solo en las cosechas de cereal, si no en plantaciones de leñosos, además de grandes daños en poblaciones de perdiz entre otras.

Estas sobrepoblaciones no solo conllevan la propagación de enfermedades entre animales salvajes, sino también un problema de emergencia sanitaria en humanos, como ya ha ocurrido tras el preocupante brote de Leishmaniosis ocurrido en el sur de Madrid, cuyo origen fueron los conejos.

El sindicato agrario exige:

– El cese de repoblación y traslocación con conejo invasor,

– El desarrollo de planes de control poblacional de fauna cinegética,

– Vallado de zonas protegidas gestionadas por la Administración y cercanas zonas declaradas en emergencia cinegética (como pueden ser saladares, navas, lagunas),

– Promover la limpieza de riberas y cauces de los ríos y las veredas y demás zonas con limitaciones de caza,

– Autorizar la eliminación de majanos, lindes y otros elementos del paisaje sin que afecte a los expedientes de PAC de los titulares en zonas de emergencia cinegética,

– Un sistema de ayudas para agricultores que soportan los daños por fauna salvaje en favor del cuidado de la biodiversidad que es un servicio para el total de la población,

– Obligar a pasar el cultivador los titulares de parcelas agrícolas calificadas como Tierras Arables según SIGPAC en zonas de emergencia cinegética,

– Incentivar la captura de conejo con hurones redes y capillos, forzando sacrificar inmediatamente las piezas capturadas. Se propone una indemnización de 10 Euros por Hectárea afectada.

– Subvención del 100% para la adquisición de protectores en las zonas declaradas en emergencia cinegética

– Subvención del 100% para la adquisición de semillas de variedades a las que el conejo no ataque como algunas variedades de triticale o veza negra, etc.

– Eliminación de la franquicia del 20% de las pólizas de seguros, así como las minoraciones de indemnización por dar siniestros sucesivos en la misma parcela,

– Impedir que el riesgo cierto bloquee las indemnizaciones de las parcelas con 3 años seguidos con daños declarados, y en su defecto, sea la Administración la que cubra dichos daños.

– Que, a efectos del cálculo de indemnización por daños de Fauna Salvaje en nuevas plantaciones se considere el final del protector como suelo, cuando los conejos puedan acceder a dicha altura de manera artificial (barros, lodos, nevadas, etc.).

– 2°. Destinar una partida presupuestaria para indemnizar a los agricultores que tienen sus parcelas próximas a zonas de especial protección donde existen restricciones a la caza del conejo y en un radio de dos kilómetros previa tasación pericial de daños.

– indemnizar a los agricultores por pérdidas de renta como consecuencia de los daños que provocan los conejos y otras especies hasta que se elimine el fomento del conejo en la zona de emergencia cinegética previa tasación pericial de daños.

– Reducción de los Módulos de IRPF en un 50% para aquellos cultivos que se vean afectados por los daños de fauna salvaje para los Municipios que integran la zona cinegética de emergencia.

– Participación de una representación de los agricultores en el Consejo Asesor de Medio Ambiente donde dicha representación Legítima salga de unas elecciones al campo.