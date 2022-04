Los cultivos de arroz están abocados a desaparecer por la falta de voluntad política para resolver su situación

Unión de Uniones, ante los datos de cultivos de arroz de esta campaña, critica la falta de voluntad política para resolver ciertas situaciones, como el mal funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria o la sequía hidráulica, por lo que alerta de que el Ministerio y las consejerías están haciendo desaparecer los cultivos de arroz.

Unión de Uniones pone de manifiesto la escasa rentabilidad que tiene el arroz a nivel estatal por los desequilibrios que se siguen dando en la ley de la cadena alimentaria, con unos costes de producción que no paran de subir y que no se trasladan en su venta.

La organización ya ha reclamado en diversas ocasiones que se defina la posición de dominio e insiste en que se aumenten los recursos de la AICA para que ésta vigile y controle que no se den los mismos vicios que en años anteriores.

«La ley de la cadena alimentaria, cuando se aprobó, quedó muy bonita, pero lo cierto es que sólo en el papel porque no se está cumpliendo», denuncian desde Unión de Uniones.

La organización señala que, según las bases de datos del Ministerio, los precios medios del arroz en España son notablemente inferiores a los de los principales países productores en la UE. De este modo, el arroz blanco de la variedad japónica es un 17,78 % inferior en nuestro país que en Italia (y un 16,58 % que en Francia). Lo mismo ocurre con la variedad índica donde los precios se sitúan por debajo de en un 16 % respecto de Italia. En cuanto al arroz cáscara los precios absolutos se sitúan en una media de 373 €/tonelada frente a los 478 €/tonelada en Italia (casi un 22 % inferiores en la variedad japónica y un 7,26 % en la índica).

A corto plazo, la evolución de los precios semanales registra una tendencia descendente que pone en riesgo la rentabilidad del cultivo reflejando un deficiente funcionamiento de la cadena de valor en el sector. En este sentido, Unión de Uniones pide que se cree un observatorio de precios donde se tenga en cuenta también los costes de producción y se pueda operar con total transparencia y conocimiento.

EN EXTREMADURA NO SE PUEDE REGAR



La organización reclama que se ponga solución a la crisis hidráulica que está sucediendo en determinadas regiones productoras de arroz, como Extremadura o Andalucía, y que impide que se riegue en los campos.

Extremadura concentra casi el 20% de la producción de arroz a nivel estatal y actualmente, de las 22.000 hectáreas que concentra, sólo se están cultivando alrededor de 5.000 has. «Ya no sólo no se cultiva porque el arroz no es rentable, sino porque directamente no se puede regar», comenta Luis Cortés, coordinador de la Unión de Extremadura y miembro de la Ejecutiva de Unión de Uniones, criticando el reparto de agua y que la Consejería se ponga de perfil.

La organización quiere poner el acento en la importancia del sector arrocero a nivel estatal. Asimismo, aunque sí que se está sacando adelante en Cataluña o en Comunidad Valenciana, la mala gestión, tanto por parte de la administración central y las autonómicas, está poniendo en jaque a familias que viven de ello en Extremadura, Andalucía o Aragón.