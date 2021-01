Los controles de la PAC se hicieron tarde y mal y ahora hay amenazas de penalizaciones que pueden conllevar la pérdida de las ayudas

Debido a la pandemia y el confinamiento de la primera ola y con el aval del propio Fega, que en mayo autorizaba la flexibilización de los controles necesarios de la PAC, este año ha sido muy distinto en cuanto a toda la tramitación de la PAC. Sin embargo, ahora se denuncia la indefensión de los agricultores ante unos controles de campo de la PAC 2020 «que se han realizado tarde y mal y sin coordinación, que puede ocasionar a los agricultores importantes penalizaciones de las ayudas PAC incluso su pérdida», según advierte la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), que ve cómo los afectados deben demostrar en diez días de enero los cultivos que tenían en octubre o noviembre del año pasado.

La organización informa de que los agricultores y ganaderos de algunas comarcas y provincias de Castilla y León, sobre todo de León, Valladolid y Segovia, están recibiendo, a día de hoy, los tramites de audiencia con los resultados de los controles de campo sobre el terreno realizados en octubre y en noviembre, con el objeto de verificación del cumplimiento de los requisitos de PAC y condicionalidad de la Solicitud única del año 2020.

“LOS CONTROLES SOBRE EL TERRENO SE DEBEN REALIZAR CUANDO SE PUEDA VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CULTIVO Y NO CUANDO EL TERRENO YA HA SIDO LEVANTADO”

UCCL denuncia la indefensión de los agricultores que han recibido en enero unas cartas de controles de campo de la PAC 2020 realizados en octubre y noviembre y disponen de 10 días para realizar las alegaciones. UCCL ve imposible que en enero los agricultores puedan demostrar la existencia de cultivos que ya no se encuentran sobre el terreno y ya han sido sustituidos por otros.

Además, se asegura que, además de tarde y mal, «se ha detectado que los controles de campo, realizados en su mayoría por técnicos de Tragsatec, carecen de buena praxis, detectándose incoherencias dentro de la misma, que pueden llegar a ocasionar al agricultor importantes penalizaciones de las ayudas PAC, incluso la pérdida de las mismas».

UCCL acusa a la administración de realizar los controles del campo «tarde y mal, donde no ha existido coordinación y ahora el agricultor debe demostrar algo que ya no es posible de demostrar, salvo por la venta de su producción, que normalmente la administración no tiene en cuenta».

Por ello, esta organización agraria insiste que los controles sobre el terreno se deben realizar cuando se pueda verificar la existencia del cultivo y no cuando el terreno ya ha sido levantado o se encuentra otro cultivo en su lugar. «Esto es un descontrol absoluto», apunta UCCL.