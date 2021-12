Los cereales siguen a la baja al haber pocas operaciones y una retirada de la demanda en la lonja del Ebro

Nueva jornada con descensos generalizados en los cereales en la lonja del Ebro, en la que se han producido pocas operaciones y que ha estado marcada por la retirada de la demanda. No se producen compras por parte de las fábricas al encontrarse cubiertas. Bajan con fuerza las cebadas y no existe demasiada oferta ya que son poco buscadas al ser menos usadas en las formulaciones. Los trigos blandos vuelven a bajar y existe algo más de oferta disponible. Bajan los trigos duros al haber poco producto y no encontrar compradores. Retoque a la baja en el maíz al que ya le queda poco para terminar su cosecha. (ver precios aquí)

FORRAJES: No hay cambios en la tablilla del mercado forrajero. Existe buena demanda tanto en los granulados como en las pacas. La oferta escasea sobre todo en las categorías superiores. Los pedidos de compra siguen llamando lo que hace esperar que los precios continúen subiendo a corto-medio plazo.