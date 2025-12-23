Los cazadores de la Comunitat Valenciana realizan actuaciones de mejora en el medio natural por valor de 16 millones de euros este 2025

Los cazadores valencianos han llevado a cabo a lo largo del último ejercicio miles de actuaciones en el medio natural, repartidas por las tres provincias de la Comunitat Valenciana por un valor de cerca de 16 millones de euros. Se trata de intervenciones centradas en el mantenimiento del territorio rural, la mejora de hábitats y la atención a la fauna silvestre en comarcas donde la presión ambiental hacen necesarias actuaciones continuadas, según los datos de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.

Los trabajos se han desarrollado en todas las comarcas de la Comunitat, tanto de interior como de litoral, alcanzando municipios de Castellón, Valencia y Alicante, lo que refleja el esfuerzo por la vertebración territorial por parte del sector.

PRINCIPALES ALIADOS DEL MEDIO NATURAL

En muchos de estos enclaves, especialmente en zonas rurales y de menor densidad de población, los cazadores han sido uno de los principales colectivos que han actuado de forma directa sobre el terreno, cubriendo necesidades básicas de mantenimiento que no siempre cuentan con una respuesta inmediata por parte de otras entidades.

Entre los trabajos realizados destacan la limpieza y acondicionamiento de caminos rurales, fundamentales para el acceso agrícola, forestal y de emergencia; la instalación de comederos y bebederos en periodos de sequía y escasez de recursos, con el objetivo de garantizar la supervivencia de la fauna silvestre y reducir la presión sobre cultivos y núcleos habitados, así como la alimentación suplementaria de las especies.

También se han desarrollado siembras y plantaciones cinegéticas, que contribuyen a mejorar la cobertura vegetal y la disponibilidad de alimento, además de labores de recuperación de bancales abandonados, desbroces y creación y mantenimiento de cortafuegos, actuaciones clave para la prevención de incendios forestales y la gestión del paisaje. Además de todo esto, se han ejecutado también otro tipo de acciones para el control de predadores y la creación de refugios. Estas tareas tienen un impacto directo tanto en la biodiversidad como en la seguridad y conservación del entorno rural, que nace del esfuerzo de los clubes y sociedades de caza.

De hecho, según los datos de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, cada cazador invierte de media más de 300 euros anuales en mejoras ambientales, una aportación económica que se destina íntegramente a trabajos sobre el terreno y que supone un apoyo constante al mantenimiento del medio natural valenciano.

ACTUACIONES TRAS LA DANA

A todos estos trabajos, cabe destacar que tras los episodios de lluvias e inundaciones provocados por la DANA de octubre de 2024, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana impulsó además actuaciones extraordinarias de emergencia para reabrir accesos rurales que habían quedado completamente inutilizados.

En zonas como Cheste, Chiva y Turis los trabajos permitieron recuperar la comunicación de más de 7.000 hectáreas de superficie rural, facilitando el acceso a viviendas, explotaciones agrícolas y forestales; y contribuyendo a la recuperación progresiva del entorno afectado.

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Lorena Martínez, ha señalado que “en un año en el que nuestros montes y paisajes han sufrido especialmente, los cazadores hemos querido redoblar esfuerzos para ayudar a recuperar y proteger el entorno. Nuestro compromiso se demuestra con trabajo sobre el terreno, con nuestra presencia constante y con actuaciones directas en el medio rural”.