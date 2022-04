Los ataques al ganado no cesan: Dos nuevos terneros muertos por culpa del lobo y de los buitres

Los ataques al ganado continúan y da igual que sea el lobo que los buitres, lo único cierto es que se siguen sumando muertes en el campo. sólo el viernes 1 hay que sumar la muerte de dos terneros en Salamanca y Avila.

La organización agraria ASAJA de Salamanca ha dado la voz de alarma por un nuevo caso de ataques al ganado vivo por los buitres este viernes, 1 de abril. En esta ocasión, las aves se han saldado con la vida de una ternera de casi dos meses en una explotación, a escasos 500 metros, del término municipal de La Mata de Ledesma, donde hay más de 130 animales de ganado bovino en extensivo. ASAJA Salamanca considera “intolerable” que la Junta de Castilla y León siga “mirando hacia otro lado” y no recupere el sistema de muladares ni indemnice los desperfectos que ocasionan los buitres.

“Esta comunidad está muy por detrás de otras que sí contemplan estas medidas como La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha y País Vasco, donde sí indemnizan los daños”, según Juan Luis Delgado, presidente de la OPA.

El ganadero, que responde a las siglas E.S.S., asegura que la ternera “estaba totalmente sana y sin ningún tipo de debilidad”. “Ayer a las siete de la tarde, estaba perfecta. Esta mañana, les hemos pillado en el acto”, lamenta. “Le han picado los ojos, la vulva y el ombligo”. Se estima en 600 euros las pérdidas ocasionadas. “Hay una granja de cerdos muy cerca y rara es la semana que no haya un centenar de buitres sobrevolando, ya que les atrae el olor. Parece ser que no han conseguido alimento y, hoy, me ha tocado a mí. Hay muchos ataques en las explotaciones cercanas”.

ASAJA Salamanca insiste en que la Junta de Castilla y León debe hacerse cargo de los desperfectos que ocasionan estas aves “puesto que es su responsabilidad”. Según fuentes de la organización agraria, “la administración regional debería sufragar todos los gastos incurridos además de contemplar el lucro cesante y, sobre todo, de distribuir alimento a los buitres para que cesen los ataques de esta especie que ha cambiado su modo de alimentación –de carroñeros a depredadores– por falta de comida.

OTRO TERNERO MUERTO POR LOS LOBOS EN AVILA

Por su parte, los ganaderos de Zapardiel de la Cañada vuelven a lamentar la pérdida de un ternero a causa del lobo. Esta situación es escandalosa para los ganaderos de la zona que no se resisten a que está situación trate de trasladarse como de normalidad por parte de las diferentes administraciones: su día a día, coexistiendo con una fauna salvaje que ataca sus explotaciones, transmite enfermedades a la ganadería y limita su trabajo, mientras la administración de medio ambiente mantiene silencio con complicidad y mira hacia otro lado.

Desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Ávila nuevamente se exige un control real y serio del lobo que con sus ataques continúa arruinando a los ganaderos de la provincia sin que las administraciones hagan nada por evitarlo ni se compense por las pérdidas reales a los afectados.

El presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Antonio Pino, recuerda al actual consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en el otoño de 2019 acordó con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León actualizar los baremos de indemnización de los daños provocados al ganado por ataque de lobos, sin embargo, dos años y medio después no ha cumplido la palabra dada y no lo ha materializado ni publicado en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, por lo que los ganaderos no están recibiendo el incremento acordado. Un incremento que por otro lado estaría a estas alturas totalmente desfasado, porque el acuerdo alcanzado incluía sentarse de nuevo a negociar en 2020, cuestión que tampoco se ha producido.