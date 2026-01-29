Los agricultores y ganaderos españoles recibieron 3.802 millones de las ayudas directas de la PAC hasta el 31 de diciembre de 2025

Las ayudas directas de la PAC con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 3.802 millones de euros hasta el pasado 31 de diciembre, lo que equivale al 66,45% de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025.

Así figura en el último informe mensual (diciembre de 2025) del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los dos primeros meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de octubre de este año.

De esos 3.802 millones, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (1.939,03 millones), seguido del correspondiente a ecorregímenes (840,57), la ayuda complementaria a la renta redistributiva (412,7) y la ayuda a la renta asociada (386,67).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.050,66 millones de euros), Castilla y León (785,79 millones) y Castilla la Mancha (548,13 millones).

OTROS FONDOS PARA EL DESARROLLO RURAL

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio el pasado 16 de octubre y hasta el 31 de diciembre, los pagos de la PAC para los agricultores y ganaderos españoles alcanzaron los 1.095,36 millones de euros.

Por medidas con cargo al Feader, los pagos más cuantiosos son los relativos a inversiones en activos físicos (540,26 millones); inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (160,66 millones) y la ayuda para el desarrollo local del programa Leader (65,67 millones).

PAGOS FEAGA ACUMULADOS – EJERCICIO 2026 (Del 16 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025) CC.AA. Y FEGA Euros % / Total Ejer.2025 ANDALUCÍA 1.050.661.127,73 70,70 ARAGÓN 331.480.639,95 72,17 ASTURIAS 46.583.640,59 68,65 BALEARES 25.019.246,18 63,52 CANARIAS 86.201.804,46 31,88 CANTABRIA 18.575.826,44 39,35 CASTILLA-LA MANCHA 548.133.995,22 72,54 CASTILLA Y LEÓN 785.793.630,51 79,47 CATALUÑA 139.856.907,96 46,81 C.VALENCIANA 57.150.282,97 38,60 EXTREMADURA 355.530.823,36 64,50 GALICIA 145.024.654,44 78,58 MADRID 27.985.134,21 60,69 MURCIA 37.645.571,43 26,46 NAVARRA 91.075.464,92 74,83 PAÍS VASCO 22.821.275,61 40,61 LA RIOJA 29.675.162,78 58,32 FEGA 3.239.576,01 42,70 TOTAL 3.802.454.764,77 66,45

Fuente: Fega