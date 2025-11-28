Los agricultores y ganaderos españoles han recibido 5.722 millones en pagos directos de la PAC en el ejercicio 2025

Los pagos directos de la PAC con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) han alcanzado los 5.722,03 millones de euros entre el 16 de octubre de 2024 y el pasado 15 de octubre de 2025, y representan el 99,43% de lo pagado en todo el ejercicio anterior.

Así figura en el último informe mensual (octubre de 2025) del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega ) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan el ejercicio financiero de 2025 relativo a la PAC, que comenzó el 16 de octubre de 2024 y ha finalizado el 15 de octubre de este año.

De esos 5.722 millones, el importe abonado más abultado ha sido el correspondiente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (2.413,8 millones), seguido del relativo a los eco-regímenes (1.114,48 millones), la ayuda a la renta asociada (662,11 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (491,29 millones).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se ha iniciado este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.486,06 millones de euros), Castilla y León ((988,83 millones) y Castilla la Mancha (755,58 millones).

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), durante este ejercicio los pagos del «segundo pilar» de la PAC para los agricultores y ganaderos españoles han alcanzado los 1.587,22 millones de euros.

Por medidas con cargo al Feader, los pagos más cuantiosos han sido los correspondientes a inversiones en activos físicos (711,59 millones); inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (244,93 millones) y la ayuda para el desarrollo local del programa Leader (175,58 millones).

PAGOS FEAGA ACUMULADOS – EJERCICIO 2025 (Del 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025) CC.AA. Y FEGA Euros % Acumu/Ejer.2024 ANDALUCÍA 1.486.057.687,37 99,05 ARAGÓN 459.300.526,41 98,97 ASTURIAS 67.860.486,08 104,15 BALEARES 39.386.464,42 102,13 CANARIAS 270.390.759,11 99,43 CANTABRIA 47.210.686,20 98,39 CASTILLA-LA MANCHA 755.578.915,86 97,99 CASTILLA Y LEÓN 988.832.286,00 100,68 CATALUÑA 298.803.510,93 97,03 C.VALENCIANA 148.074.576,82 99,56 EXTREMADURA 551.220.148,03 101,31 GALICIA 184.566.090,61 102,32 MADRID 46.108.198,83 100,25 MURCIA 142.273.472,77 96,78 NAVARRA 121.707.324,75 96,98 PAÍS VASCO 56.191.305,30 111,23 LA RIOJA 50.880.153,06 100,90 FEGA 7.586.172,35 59,05 TOTAL 5.722.028.764,90 99,43

Fuente: Fega