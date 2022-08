Retraso del Ministerio: los agricultores tendrán que planificar su campaña en otoño desconociendo los detalles de la nueva PAC

ASAJA Castilla-La Mancha ha alertado de que los reales decretos que tiene que preparar el Ministerio de Agricultura para la aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) en España, que se aprobará próximamente por la Comisión Europea, no estarán a tiempo para que los productores puedan planificar la campaña en otoño. Así lo ha explicado el secretario general de la organización agraria, José María Fresneda, en rueda de prensa, advirtiendo que “el agricultor tendrá que sembrar planificar su campaña en otoño desconociendo los detalles de esos reales decretos”.

Fresneda, que ha estado acompañado por la vicepresidenta de ASAJA CLM, Blanca Corroto, ha señalado que el Plan Estratégico “no contempla una convergencia al 100% como habíamos planteado; las políticas ambientales extremas, los ecoesquemas, no atienden las necesidades de cultivos como el viñedo, los cereales, las proteaginosas y oleaginosas y no se ha tenido en cuenta la situación actual generada por la guerra de Ucrania”.

Por eso, la organización agraria se ha referido a la revisión intermedia de la PAC, que puede darse entorno al año 2024, y que debería servir para mejorar las condiciones de los productores, “aumentando la convergencia al 100%, mejorando los ecoesquemas y replanteándose medidas como la inclusión del girasol en las ayudas acopladas”, para lo que ha pedido al Gobierno regional establecer una mesa de trabajo en la que abordar en estas cuestiones.

En relación a la política hidráulica, Fresneda ha criticado que los Planes Hidrológicos, que aún están sin aprobarse, “atentan contra todas cuencas de Castilla-La Mancha y perdemos entre un 20 y un 25% de las dotaciones actuales”. Por eso, ha planteado propuestas como “la creación de infraestructuras y pantanos para producir alimentos, la protección de los regadíos, sobre todo, los de cultivos sociales, la medición de los recursos disponibles y de las extracciones o aprobar ya el doble cambio de potencia energética para el regadío”, entre otras cuestiones. “No hay futuro sin agua en el sistema productivo” ha puntualizado.

SEQUÍA Y COSTES DE PRODUCCIÓN



La política hidráulica aplicada hasta ahora, unida a la sequía que atraviesa el campo en los últimos años y al desmesurado incremento de los costes de producción han llevado al campo a una situación extrema, que se verá agravada a la hora de planificar la campaña en otoño.

En este sentido se pronunciaba la vicepresidenta de ASAJA CLM, Blanca Corroto, que ha explicado que el aumento de los precios de los productos no ha crecido en proporción con el de los costes de producción, de tal manera que “el productor no se está beneficiando de nada, el consumidor es el que paga el pato y el intermediario es el que se está beneficiando, como siempre”. La ley de la cadena agroalimentaria, “más allá de que está escrita en un papel, debería cubrir los costes de producción del agricultor y, esto, no está sucediendo”, ha concretado.

ASAJA CLM presentó hace una semana un estudio de costes en el que se reflejaba que, las pérdidas acumuladas por el sector agropecuario de la región ascienden a más de 1.000 millones de euros. Junto con la pérdida de producción por la extremada sequía, algunos cultivos como el vino, el olivar y los herbáceos, unidos a la ganadería, “están una situación de SOS”.

Así, respecto a la campaña de vendimia, la organización agraria ha informado de que, “lo que podía parecer una reducción del 15% del a cosecha, puede alcanzar hasta un 20%”, tal y como aprecian los técnicos según avanzan los días. Con una producción menor y unas existencias más bajas que el año anterior, los precios deberían tender al alza, “cosa que no está ocurriendo” y que responde a los intereses “de las industrias que manejan el 15% de la producción regional”, dado que el resto, ha especificado Fresneda, “está en manos de cooperativas que deberían poner todo su empeño en una buena gestión”. Por su parte, “los agricultores han hecho los deberes, una vez que descargan la uva en la bodega y, los que tienen que estar tirando del sector, no lo están haciendo porque están muy cómodos en la situación que están”.

En relación al olivar, Blanca Corroto ha avisado de que, “este año no vamos a tener campaña de olivar en muchas provincias, fundamentalmente en la de Toledo, donde la sequía ha hecho mucho daño, pero también los efectos del temporal Filomena que, además, seguirán notándose en los próximos años”.

Así, ha pedido al Gobierno regional “atención especial a este cultivo, así como a la ganadería, pues necesitan urgentemente auxilio”, refiriéndose a medidas y ayudas de tipo económico, como las pertenecientes al Programa de Desarrollo Rural (PDR), “antes de que cierren explotaciones por su nula rentabilidad”.

Finalmente, Corroto ha hablado de la situación insostenible de la ganadería y ha puesto como ejemplo la reducción de la campaña ganadera, “que solo en la provincia de Toledo, en bovino, se han sacrificado en menos de dos meses el 40 por ciento de las cabezas. Los ganaderos no pueden darlos de comer, por el aumento de los precios de los piensos y la falta de pastos, ni darlos de beber, porque no tienen de dónde sacar agua”, ha concluido la vicepresidenta.