Los agricultores optan por el eco-régimen de rotación de cultivos para cumplir con los compromisos medioambientales de la PAC

El eco-régimen de “rotación de cultivos con especies mejorantes” es el que han preferido los agricultores leoneses para cumplir con las exigencias medioambientales de la nueva PAC. En segundo lugar por importancia está el eco régimen de “espacios de biodiversidad en tierras de cultivo”, y a mucha distancia de ambos el de “siembra directa” y el de “mantenimiento de cubiertas vegetales”. En superficies destinadas a la ganadería extensiva, la práctica totalidad de los ganaderos leoneses han optado por el “eco régimen de pastoreo extensivo”, siendo muy minoritarias las superficies acogidas al eco régimen de “siega sostenible” o de “islas de biodiversidad”.

En términos económicos, según los cálculos de ASAJA León, el ecorégimen de rotación de cultivos con especies mejorantes representa el 38,4%, el de pastoreo extensivo el 30%, el de espacios de biodiversidad el 25,20%, y el resto, en su conjunto, el 6,4%. ASAJA estima que los agricultores leoneses han pedido ayudas en este concepto por un montante de unos 29 millones de euros, aunque esta cantidad se podría ver disminuida si se aplica una reducción (degresividad), por sobrepasamiento presupuestario, prevista en la normativa.

ESTE ECO-RÉGIMEN HA TENIDO MEJOR RESPUESTA EN LA AGRICULTURA DE REGADÍO, Y HA PROVOCADO CAMBIOS COMO REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE MAÍZ

El eco-régimen elegido por los agricultores leoneses, de rotación de cultivos, ha supuesto prácticas como la de cambiar de cultivo en una parte de la explotación con respecto al año anterior, así como introducir especies “mejorantes” en al menos el 10% de la superficie, y de ellas la mitad de leguminosas.

Este eco-régimen ha tenido mejor respuesta en la agricultura de regadío, y ha provocado cambios como reducción de la superficie de maíz, incremento de las siembras de remolacha, e incremento de las siembras de girasol. El porcentaje obligatorio de leguminosas se ha cubierto con varios cultivos, como las alubias, garbanzos, guisantes, vezas y alfalfa.

ASAJA ha sido crítica con estas medidas de la nueva PAC que obligan a sembrar cultivos que no son agronómicamente interesantes o no tienen demanda en los mercados, o tienen rentabilidades muy bajas. Además, todos los eco regímenes van contra la práctica generalizada en la agricultura de la provincia de León del monocultivo del maíz, que sin duda es el cultivo más interesante desde el punto de vista agronómico y de rentabilidad. ASAJA reitera que hay que dejar al agricultor producir lo que el mercado le demande y no lo que le marquen los políticos y los burócratas.