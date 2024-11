Los agricultores no pueden esperar a las reparaciones de los gobiernos y piden que se les pague el 100% de las que están avanzando ellos

Casi un mes después de la DANA, los trabajos de la empresa pública TRAGSA están empezando a reparar infraestructuras para poder acceder a las explotaciones agrarias.Un trabajo que en muchos casos llega tarde, lo que ha llevado al sector a solicita a las Administraciones que costeen los trabajos de los agricultores que ya están llevando a cabo por iniciativa propia, ya que no pueden esperar a las reparaciones que marquen los gobiernos.

Muchos agricultores no pueden esperar más tiempo a que las administraciones les realicen las oportunas actuaciones porque han de recolectar la cosecha antes de que pierda su condición comercial, efectuar los tratamientos fungicidas antes de que las enfermedades causen daños severos tanto a la fruta como al arbolado o arreglar las espalderas de las viñas antes de que las plantaciones acaben muriendo, entre otras necesidades inaplazables.

Por ello, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita al Gobierno español y la Generalitat Valenciana que cubran económicamente hasta el 100% de los gastos asumibles que estos productores se han visto obligados a avanzar por iniciativa propia porque de lo contrario corrían peligro sus producciones y plantaciones, ya que no puede esperar a las reparaciones y adaptarlas a los tiempos de las Administraciones.

Su presidente Cristóbal Aguado razona que “estamos trabajando con plantas vivas que no pueden adaptarse a los tiempos de la Administración y, si nuestros gobernantes no actúan con la suficiente celeridad, al menos que ayuden a los agricultores a sufragar los gastos que ahora no tendrán necesidad de hacer por llegar tarde”.

NO DISCRIMINAR NINGÚN MUNICIPIO



Del mismo modo que AVA-ASAJA reclama que ningún productor damnificado por la DANA quede fuera de las ayudas, también solicita ampliar el listado de municipios beneficiarios para que ninguna localidad afectada sea excluida de las medidas de apoyo aprobadas. La organización agraria exige al Gobierno y a la Generalitat que incluyan los términos de Túejar, Chelva, Ademuz, Terrateig, Venta del Moro, Llanera de Ranes, Villargordo del Cabriel, Gavarda, Massalavés, Senyera, Benagéber, Titaguas (en la provincia de Valencia) y Alcalà de Xivert-Alcossebre, Adzeneta del Maestrat, Benassal, Benicarló, Benlloch, Cabanes, Càlig, Canet Lo Roig, Catí, La Pobla de Tornesa, La Salzadella, La Serratella, La Serra d’En Galceran, La Torre d’En Besora, Les Coves de Vinromà, Penyíscola, San Jorge, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Tírig, Traiguera, Torreblanca, Torre d’En Doménech, Vall d’Alba, Vilanova d’Alcolea, Vinaròs y Xert (en la provincia de Castellón).

Asimismo, AVA-ASAJA pide al Gobierno que incluya los municipios que la Generalitat Valenciana sí ha añadido en su primer decreto de ayudas por la DANA o en una reciente corrección: Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo, Carcaixent, Castelló de la Ribera, Castielfabid, Chulilla, L’Ènova, Manuel, Millares, La Pobla Llarga, Rafelguaraf y Tous.

El dirigente agrario denuncia que “el Ministerio de Agricultura sigue dando la espalda al campo devastado por la DANA. De momento no ha llegado ni un euro a los bolsillos de los agricultores afectados. Muchos productores no van a cobrar ninguna ayuda porque no son autónomos o porque tienen daños importantes pero que no alcanzan el 40% de pérdidas según las peritaciones de Agroseguro. Muchos pueblos damnificados ni siquiera han sido incluidos en el listado de las ayudas. Estamos advirtiendo de que las medidas agrarias de apoyo son discriminatorias, insuficientes y tardías. Es lamentable que el ministro Planas no haya convocado aún la mesa técnica que había prometido para atender nuestras necesidades reales”.

Concluye Aguado diciendo que “hace falta dirección, coordinación entre las distintas administraciones y más medios para acelerar la reparación de las infraestructuras agrarias. Parece que el Gobierno lidera una reconstrucción sin pies ni cabeza. Y no podemos continuar esperando semanas y meses a que asuma su responsabilidad en una situación tan extraordinaria”.