“Los agricultores necesitan ayudas directas y urgentes, no endeudarse más”: exigen que se inyecten liquidez con urgencia tras el granizo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia se ha mostrado muy crítica con el anuncio realizado en el día de ayer por parte del presidente López Miras, del mecanismo establecido por el Gobierno de la Región para apoyar a los agricultores afectados por las intensas tormentas acompañadas de un granizo severo que se han registrado en los pasados días, basado en fórmulas que solo consiguen “un mayor endeudamiento de los agricultores”, con líneas de financiación en las que participan las entidades financiares, cuando creen que lo que hace falta son «ayudas directas y urgentes».

“No compartimos la fórmula que se ha anunciado en la Región de Murcia para ayudar a estos agricultores, que como se ha podido ver en medios y redes sociales, están desolados al ver como en cuestión de minutos, se perdía no solo el trabajo de todo un año, si no en muchos casos, plantaciones enteras”, apunta Marcos Alarcón, Secretario General de UPA-Murcia.

Desde la organización, también lamentan que la fórmula de apoyo anunciada, haya sido establecido al margen de las entidades representativas de los agricultores. “Nos hemos enterado a través de un mensaje en diferentes redes sociales, en el propio perfil del Presidente, del anuncio de estos apoyos, cuando ni tan siquiera se han dirigido a las organizaciones representativas para consultarnos sobre la conveniencia o no de esta medida, y lo más sangrante, no podemos informar a día de hoy a los agricultores de los detalles, ya que no los conocemos”, indica Alarcón.

Los daños registrados son de tan magnitud en muchos casos, que ya no solo dejan sin cosecha uno o dos años a muchos agricultores, por los daños registrados en plantaciones, si no que además, puede desencadenar el abandono de miles de hectáreas de cultivos, situación que puede ocurrir fundamentalmente en plantaciones de secano, donde llevan tres años sin cosecha, y sin precio.

“La situación es dramática para todos los agricultores afectados, de secano y de regadío, pero vemos que se acentúa en el caso de los agricultores de secano, siendo especialmente preocupante en el caso del viñedo, que además de registrar uno de los mayores descenso de producción en los últimos años, con remuneraciones muy bajas, los graves daños han generado una situación en la que hay un riesgo muy elevado de que se generalice el abandono de los cultivos, ya que carecen de liquidez para acometer las ingentes inversiones que tienen que hacer para reconstituir las plantaciones”, afirma el Secretario General de UPA-Murcia.

Ante esta situación, UPA-Murcia exige la implantación de ayudas “directas y urgentes” para todos los agricultores afectados, debiendo articularse los mecanismos que aseguren que los fondos, llegan de forma rápida, usando mecanismos de concesión como los que emplea el Ministerio de Agricultura para el caso de conceder ayudas extraordinarias, tomando como referencias las solicitudes de la PAC, tanto de ayudas directas como de las diferentes intervenciones sectoriales, aspecto que simplifica y acelera la concesión de este tipo de ayudas.

Alarcón indica como ejemplo que “hace unos días, el Ministerio publicaba las ayudas a los productores de almendro afectados por condiciones climáticas adversas, que pueden ser redotadas hasta en un 200% por las Comunidades Autónomas, de forma que si utiliza esta fórmula para este cultivo, se pueden conceder ayudas directas y rápidas para cientos de agricultores que se han visto afectados por el granizo. Para otros sectores, los datos de los beneficiaros y explotaciones también están registradas por parte de las administraciones, es suficiente con actualizarlas con las valoraciones de daños para tener toda la información completa”.

Desde UPA-Murcia, además se reitera la necesidad de que para aquellos agricultores que cuenten con seguro agrario, se realicen las peritaciones a la mayor brevedad posible, de cara a que se proceda a realizar el pago de las indemnizaciones por Agroseguro.

“Ante la magnitud de los daños, no pueden escatimarse esfuerzos por parte de ninguna administración, cada una en el ámbito de sus competencias, ya sea realizando los informes oportunos para conseguir la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (antigua zona catastrófica), estableciendo ayudas directas e indirectas, que redunden también en beneficios fiscales y en las cotizaciones en la Seguridad Social”, finaliza Marcos Alarcón.