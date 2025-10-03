Los agricultores españoles recibieron 5.166 millones en pagos directos de octubre a agosto, el 89,79% de lo pagado el ejercicio anterior

Los pagos directos de la PAC con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 5.166 millones de euros entre el 16 de octubre de 2024 y el pasado 31 de agosto de este año, y representan el 89,79% de lo pagado en todo el ejercicio anterior.

Así figura en el último informe mensual (agosto de 2025) del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega ) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los nueve primeros meses del año fiscal 2025 relativo a la PAC, que comenzó el 16 de octubre de 2024 y finalizará el 15 de octubre próximo.

De esos 5.166 millones de euros, el importe abonado más abultado es el correspondiente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (2.314 millones), seguido del relativo a los eco-regímenes (1.113 millones), la ayuda a la renta asociada (663,49 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (491,84 millones).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.321,74 millones de euros), Castilla y León (982,12 millones) y Castilla la Mancha (771,09 millones).

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio el pasado 16 de octubre y hasta el 30 de junio, los pagos de este «segundo pilar» de la PAC para los agricultores y ganaderos españoles alcanzaron los 1.393,89 millones de euros.

Por medidas con cargo al Feader, los pagos más cuantiosos son los correspondientes a inversiones en activos físicos (626,2 millones); inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (216,39 millones) y la ayuda para el desarrollo local del programa Leader (145,14 millones).

PAGOS FEAGA ACUMULADOS – EJERCICIO 2025 (Del 16 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025) CC.AA. Y FEGA Euros % / Total Ejer.2024 ANDALUCÍA 1.321.742.209,45 88,10 ARAGÓN 432.572.673,35 93,21 ASTURIAS 66.568.671,83 102,17 BALEARES 36.532.368,37 94,73 CANARIAS 256.457.233,97 94,31 CANTABRIA 46.342.800,21 96,58 CASTILLA-LA MANCHA 702.813.443,25 91,14 CASTILLA Y LEÓN 941.475.348,29 95,86 CATALUÑA 257.785.232,92 83,71 C.VALENCIANA 99.485.579,44 66,89 EXTREMADURA 512.399.172,35 94,18 GALICIA 176.866.351,79 98,05 MADRID 43.626.017,97 94,86 MURCIA 79.685.626,13 54,21 NAVARRA 108.896.453,54 86,77 PAÍS VASCO 44.811.366,79 88,71 LA RIOJA 34.486.140,22 68,39 FEGA 4.441.631,35 34,57 TOTAL 5.166.988.321,22 89,79

Fuente: Fega