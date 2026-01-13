Los agricultores de la UE se centran en el Parlamento Europeo y se van a Estrasburgo con una nueva protesta el 20 de enero contra Mercosur

Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea anunciaron este martes 13 una manifestación en Estrasburgo el próximo 20 de enero para pedirle al Parlamento Europeo que frene el acuerdo de asociación con Mercosur, cuya firma fue respaldada el viernes pasado por una mayoría de países de la UE.

Tras una reunión celebrada este lunes en Bruselas, los líderes de las organizaciones y cooperativas agroalimentarias europeas, agrupadas en el Copa-Cogeca, decidieron apoyar la propuesta de los sindicatos franceses de movilizarse frente a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, coincidiendo con un pleno de esa institución, al considerar que los parlamentarios «tienen los medios para actuar sobre estas cuestiones urgentes».

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente el pasado viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que deberá pasar por el Parlamento Europeo para ser ratificado.

Para el campo europeo, la firma del acuerdo perjudica aún más su situación y socava su competitividad, porque los productores latinoamericanos no están sujetos a las mismas regulaciones y estándares que los europeos.

«Ahora les toca actuar a los eurodiputados, demostrando el apoyo que dicen brindar a las comunidades agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria de Europa», sentencian en un comunicado.

Pese a las medidas de salvaguardia adicionales ofrecidas por Bruselas, por las que se podría suspender temporalmente las preferencias arancelarias en caso de daños graves al sector europeo, el acuerdo «sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso» para los productores.

Por ello, exigen un comercio «justo y transparente» que proteja las normas de producción europeas y a los sectores más sensibles.