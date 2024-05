Los agricultores de Guadalajara rechazan unas restricciones a su trabajo por miedo a incendios que no se imponen a ningún otro sector

Más de 200 agricultores se han concentrado este jueves 22 frente a la Delegación de la Junta de Comunidades en Guadalajara, para hacer constar su rechazo a la normativa de la Consejería de Desarrollo Sostenible que pretende imponer, un año más, restricciones a su trabajo y limitaciones a los trabajos agrícolas en el medio natural durante la época de incendios.

Convocados por APAG y Atamaco (la Asociación de Trabajadores de Máquinas Cosechadoras) han protestado pacíficamente, pero ruidosamente en la céntrica Plaza del Jardinillo, con pitos, bocinas y petardos con una pancarta en la que se leía “No a las limitaciones a nuestro trabajo”.

La provincia de Guadalajara es la más perjudicada por estas restricciones, porque la cosecha coincide con la época de más calor, al ser más tardía y porque hay mucho monte alrededor de las parcelas agrícolas.

El presidente de APAG, Juan José Laso, ha declarado que “dejar la cosecha varios días en el campo nos supone pérdidas y somos el único sector que tiene limitaciones; ni el sector del transporte, ni el energético ni el del turismo, tienen ninguna regulación en el medio natural”

“NOS NEGAMOS A AUMENTAR LA BUROCRACIA Y VOLVER LOCOS A TODOS LOS AGRICULTORES”

Laso ha insistido en que “estamos en contra del IPP (índice de propagación potencial de incendios) porque el año pasado se demostró que es erróneo. Ya que los rastrojos estaban verdes por las lluvias de junio y tuvimos más de 23 días de restricciones de cosecha sin haber peligro real”.

“Tampoco vamos a consentir pedir una declaración responsable, o autorización para trabajar con unas máquinas que son legales, que tienen su ITV, sus permisos de circulación y su seguro y van a trabajar en unas parcelas privadas de los agricultores”; Nos negamos a aumentar la burocracia y volver locos a todos los agricultores”, ha señalado.

La propuesta lanzada a Desarrollo Sostenible es “que nos dejen cosechar en IPP muy alto; que nos recomienden, pero que nos dejen cosechar y con IPP extremo podríamos consensuar parar por las tardes, que es cuando realmente hay peligro” ha explicado.

Félix Andrés, presidente de ATAMACO Guadalajara ha denunciado que “llevamos sufriendo estas restricciones a su trabajo durante años y no entendemos por qué nos tienen metidos en una Ley de Montes, cuando realmente las cosechadoras no tenemos otro momento en que poder hacer nuestro trabajo, que no sea el mes de julio y siempre ha sido así.”

“No sé hasta qué punto restringir el trabajo es legal- ha dicho-, porque nosotros no podemos elegir hacerlo más tarde o más temprano, si hubiera otra posibilidad se haría, pero no es así”

Andrés ha recalcado que “nosotros vamos cubiertos por nuestros seguros y no entendemos por qué se nos tiene que paralizar nuestro trabajo, que es prioritario y además es muy lamentable que se nos esté echando encima a la sociedad; en cuanto nos ven circular con las cosechadoras se nos señala con el dedo como los que provocan los incendios, cuando realmente no es así”.

El presidente de la Asociación de Apicultores, Angel Marco, ha manifestado también su desacuerdo con las restricciones, en este caso al uso del ahumador, ya que la miel hay que cosecharla tal día porque si no, no se va a poder cosechar. Además Guadalajara es la provincia más afectada al ser la época en que más colmenas tenemos aquí de fuera y de toda Castilla.-La Mancha y es cuando se cosecha el lavandín; nos está afectando mucho y esto hay que pararlo. Marco ha señalado que en los últimos 20 años ha habido 2 ó 3 incendios derivados del uso del ahumador.

Agustín Martínez, de la Asociación Paisajes de Lavanda de Brihuega ha matizado que aunque los lavandicultores agradecen la flexibilidad introducida este año para poder cosechar las plantas aromáticas, sabiendo que la máquina va por un barbecho y tiene menos riesgo ”muchos también somos cerealistas y nos afectan estas restricciones y apoyamos al resto de agricultores” .

El presidente de APAG se ha preguntado dónde está el consejero de Agricultura en estas negociaciones, que debería estar apoyando al sector, porque esto es de su competencia. Laso ha agradecido la asistencia y ha pedido por último más apoyo para aumentar los censos de ganado ovino y caprino “porque el mejor bombero es nuestra ganadería y los fuegos cada vez son más graves y se propagan con mayor rapidez por la desidia y la falta de gestión de la Administración”.