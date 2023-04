Los agricultores de Castilla-La Mancha vuelven a concentrarse ante la escasez de medidas y “los paripés” ante la plaga de conejos

Centenares de agricultores y ganaderos convocados por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castillla-La Mancha han vuelto a manifestarse ante la Consejería de Agricultura regional para insistir en sus reivindicaciones para solucionar la plaga de conejos.

Afirman haber entregado un informe exhaustivo sobre las medidas a ejecutar para solucionar la plaga de conejos “que no se han dignado a leer y nos derivan a otra Consejería que no es de Agricultura, inexplicable”. Según han informado “el consejero no desea conocer el problema, obviándolo, como con otros problemas de la región y solo se dedica a realizar milanuncios”.

Las únicas medidas tomadas por la administración regional, desde que se manifestaran miles de agricultores convocados por el sindicato el pasado 23 de febrero, han consistido en «prorrogar el plazo de captura de conejo con hurón y escopeta hasta el 31 de mayo y salir en los medios de comunicación para hacer ver a la opinión pública que están cogiendo conejos (hecho que solo ocurrió una sola vez) que son trasladados para alimentación de rapaces en la finca el Chaparrillo». Unas medidas que consideran insuficientes y que en nada van a reducir los daños de conejos, afirman desde el sindicato agrario.

«HAY QUE BUSCAR LA FORMA EN LA QUE LA PLAGA DE CONEJOS NO SIGA DIEZMANDO LAS COSECHAS AÑO TRAS AÑO”

Entre otras reclamaciones los asistentes a la protesta han denunciado la pérdida de 700 millones de euros que se han devuelto a Europa para el desarrollo rural, «dinero que debería ir destinado a evitar la desaparición del sector agrario y evitar el vaciamiento de la España vaciada«.

Por otra parte, ante una cosecha que ya está arruinada por la sequía, aseguran que «hay que buscar la forma en la que la plaga de conejos no siga diezmando las cosechas año tras año, y que, para la próxima cosecha (dando ésta por perdida), no quede arrasada por la plaga de conejos como la del año pasado».

Desde el sindicato aseguran también que «dado que suponemos que el conejo que deambula por

nuestros campos es un conejo híbrido con el doméstico, hemos iniciado un estudio genético y fenotípico. En aras de evitar la extensión del problema a otras Comunidades Autónomas, habiéndonos enterado de una traslocación de conejos de Castilla-La Mancha a Las Islas Baleares, se solicitó, apelando a la Ley de transparencia, un informe de trazabilidad genética consultando si se habían seguido lo que los científicos y la normativa vigente exigen para este tipo de movimientos. Consulta a la cual la Administración todavía no ha contestado».

Desde la organización agraria han preparado sendos informes en los que se detalla cómo proceder para solucionar los distintos problemas de la región. Son propuestas firmes, con números que son aplicables con voluntad de apoyar al sector agrario. En este sentido, piden que los fondos del desarrollo rural deben emplearse para:

– Convocar ayudas a jóvenes agricultores con carácter anual

– Facilitar las inversiones de las explotaciones existentes, también con

carácter anual

– Apuntalar las ayudas de la agricultura ecológica para que nadie se quede

fuera

– Destinar ayudas para compensar los daños por plaga de conejos y otra

fauna silvestre

– Reactivar las ayudas a las zonas desfavorecidas

– Apoyar claramente la ganadería extensiva

– Abrir una línea de apoyo al azafrán, que se encuentra en peligro de

extinción.

– Apostar por la apicultura con ayudas que soporten la compleja situación

en la que se encuentra el sector.

– Apoyo a las zonas ZEPA

– Y un largo etc.

Afirman que «hay dinero suficiente para todo, pero hay que gestionarlo debidamente, evitar su devolución a Europa y no sufragar partidas presupuestarias que no corresponden a la agricultura, con fondos del desarrollo rural».