Los agricultores catalanes lamentan que se les criminalice tras la muerte de un temporero por la ola de calor y piden controlar más a las ETT

Unió de Pagesos ha criticado la «criminalización» del sector tras la muerte de un temporero el pasado lunes en Alcarràs (Lleida) en plena ola de calor, en una zona donde se superaron los 40 ºC, y han pedido más controles sobre las empresas de trabajo temporal (ETT), a algunas de las cuales ha acusado de «mala praxis».

Así lo han asegurado este jueves en una rueda de prensa en Alcarràs la coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, la responsable de Temporeros, Carol Aixut, y el coordinador territorial de la plana de Lleida, Nèstor Serra, que han asegurado que están haciendo «bien las cosas» y que meter a todos los payeses en el mismo saco es «injusto».

Un temporero murió el pasado lunes mientras trabaja en Alcarràs durante la segunda ola de calor en Cataluña, con termómetros que superaron los 40 ºC grados en la zona, después de que se sintiera indispuesto.

Aunque todavía deben esclarecerse las causas del deceso, el informe forense preliminar apunta a un estrés por altas temperaturas como posible causa de la muerte.

«ENCONTRAMOS TOTALMENTE INJUSTA LA CRIMINALIZACIÓN QUE VIVIMOS. LA REALIDAD ES QUE NOSOTROS TRABAJAMOS EN EL CAMPO JUNTO CON LOS TEMPOREROS»

«Encontramos totalmente injusta la criminalización que vivimos. La realidad es que nosotros trabajamos en el campo junto con los temporeros», ha lamentado Aixut, que también ha criticado que se les haya acusado de «asesinos» y de no dar «ni agua» a los trabajadores.

Aixut ha señalado la «mala praxis» de algunas empresas de trabajo temporal, que no representan al conjunto de todo el sector de la agricultura, del que considera que, en términos generales, está haciendo las cosas correctamente.

Por su parte, Serra ha manifestado su extrañeza por que la Delegación del Gobierno les haya convocado a una reunión cuando en la última que tuvieron todo estaba correcto.

Además, ha insistido en la necesidad de aplicar mayores controles sobre las empresas de trabajo temporal, y ha asegurado que la sociedad y la prensa «criminalizan» a los payeses tras el incidente.

Raquel Serrat ha manifestado por su parte que «cuando pasan desgracias» como la muerte de un temporero se tiende a «señalar» injustamente a los agricultores, y ha añadido que los payeses son los primeros interesados en hacer las cosas correctamente.

(Foto principal: Archivo sin relación directa con la noticia)