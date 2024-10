Los agricultores castellano-manchegos volverán a las carreteras y protestarán por unos precios ruinosos que no cubren los costes de producción

Unos precios ruinosos que no cubren ni los costes de producción son el motivo principal por el que saldrán a la calle los agricultores castellano-manchegos la última semana de noviembre. Se trata de un acuerdo del Comité Ejecutivo de Asaja Castilla-La Mancha, según ha explicado este miércoles 2 en rueda de prensa el presidente de la organización agraria, José María Fresneda.

“Nosotros siempre hemos llevado en nuestro ADN las movilizaciones y ese es el sentir de nuestros agricultores ahora. Se movilizan por un motivo fundamental, el más digno, págame lo que me cuesta producir”, ha señalado Fresneda, quien también ha subrayado que esta protesta no responde a intereses políticos ni económicos, “con profesionalidad y sin otro interés que nuestros agricultores y ganaderos”.

La organización agraria ha destacado que la movilización responde a la «ruina absoluta» en la que se encuentran muchos agricultores, sobre todo, el sector del cereal, que va a comenzar en pérdidas la campaña de siembra. «No puede existir soberanía alimentaria en este país mientras los costes de producción estén por encima de lo que perciben los agricultores».

España es un país deficitario en producción de cereal y necesita importar entre 15 y 20 millones de toneladas al año para cubrir sus necesidades que se centran principalmente en la alimentación del ganado. Ahora, se ha convertido en el primer receptor de trigo ucraniano en Europa, lo que ha generado un exceso de mercancía a precios irrisorios. «La solución pasa por que aquellos operadores comerciales españoles no vayan a cargar en los puertos en vez de ir a retirarle el cereal al agricultor», ha denunciado Fresneda.

EN CLM SE ESTABLECERÁN CINCO PRODUCTOS Y SE HARÁ UN ESTUDIO DE COSTES «PARA QUE LOS AGRICULTORES ESTÉN ORIENTADOS A LA HORA DE VENDER LO QUE PRODUCEN”

ASAJA CLM exige medidas como establecer contingentes definitivos en función de la necesidad que haya de cereales para compensar la falta de producción que hay en España, de modo que se cubra sólo hasta donde sea necesario. Otra medida que reclama es la imposición de aranceles disuasorios para equilibrar el precio del mercado.

En esta línea ha señalado la almendra como otro de los sectores perjudicados por las importaciones de terceros países, pues como ocurre con el cereal, entra producto de California que no cumple las mismas exigencias de calidad y seguridad alimentaria que las españolas, pero provoca que se hundan los precios nacionales.

«La Ley de la Cadena Alimentaria no puede servir para que productos perecederos se mal paguen», ha añadido Fresneda.

En estes sentido, el presidente de ASAJA CLM ha recordado que la organización agraria propuso crear un Observatorio de Costes, una iniciativa que ya ha aceptado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de manera que se establecerán cinco productos y se hará un estudio de costes «para que los agricultores estén orientados a la hora de vender lo que producen. Es un paso importante para que tengan una referencia real de los costes y puedan tomar decisiones de manera informada».

Por último, José María Fresneda ha lanzado una advertencia sobre los daños al modelo productivo agrícola derivados de políticas medioambientales que, en su opinión, no tienen en cuenta a los agricultores. «No vamos a permitir que se sigan tomando decisiones que atenten contra nuestro modelo productivo», ha concluido.