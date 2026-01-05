Los guardas rurales reivindican su papel en el campo ante la preocupación por los jabalíes, los robos y la campaña de prevención de incendios

El medio rural español, y especialmente el andaluz, sufre una falta crónica de vigilancia, control y protección, mientras los problemas se agravan año tras año sin soluciones reales, según ha denunciado el Técnico de Medio Ambiente, Guarda Rural de Caza y responsable del Sector de Guardas Rurales de FTSP-USO, Víctor Villalobos.

Hablando «desde la experiencia diaria sobre el terreno», el responsable sindical de los guardas rurales andaluces destaca que la proliferación del jabalí «ya no es una cuestión cinegética, sino un problema de seguridad, sanidad y economía rural. Los daños a cultivos, explotaciones y carreteras son constantes, mientras el control se ve limitado por falta de medios, personal y apoyo institucional».

Por eso, recalca que «sin Guardas Rurales de Caza suficientes, no hay gestión cinegética real ni eficaz. La inacción tiene consecuencias que paga directamente el agricultor».

INCENDIOS FORESTALES: PREVENCIÓN O REACCIÓN TARDE Y ROBOS EN EL CAMPO: INDEFENSIÓN TOTAL

Asimismo, en una nota de prensa, destaca que «cada verano se repite el mismo discurso, pero la realidad es que sin vigilancia permanente del territorio no hay prevención ante los incendios forestales». El abandono rural y la ausencia de profesionales sobre el terreno convierten grandes extensiones en polvorines, advierte.

Por eso, insiste en que los Guardas Rurales «somos una herramienta clave para la detección temprana, la disuasión y la protección del patrimonio natural. Sin inversión, los incendios seguirán siendo una tragedia anunciada».

Respecto a los robos de maquinaria, cosechas, cableado o ganado que forman parte del día a día en muchas zonas rurales señalan que»pretender que un agricultor, tras trabajar de sol a sol, vigile de noche su explotación es sencillamente irresponsable. La vigilancia profesional no es un lujo: es una necesidad básica para que el campo siga siendo viable».

Finalmente, el responsable de FTSP-USO ha querido recodar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se comprometió públicamente a crear ayudas económicas específicas para la vigilancia rural mediante Guardas Rurales «y ese compromiso no puede quedar en palabras. Invertir en Guardas Rurales es invertir en seguridad, en prevención, en gestión ambiental y en frenar el éxodo rural. Sin vigilancia no hay futuro en el campo», advierte.