Los 53 litros por metro cuadrado de lluvia de los últimos días al río Guadiamar garantizan aporte de agua necesario para Doñana

El río Guadiamar, el principal proveedor natural de agua a Doñana desde la provincia de Sevilla, ha recibido en los últimos días 53 litros por metro cuadrado, lo que garantiza aporte de agua a Doñana mediante esta corriente fluvial, al superar los 50 litros necesarios para ello.

Así se refleja en el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir, consultado por Efeagro, que contempla que este mes de octubre ha recibido una media de 0,078 litros al día, y el aporte de agua se aprecia ya en las zonas más bajas del río, una vez que las escorrentías lo están distribuyendo.

Para que el Guadiamar llegue con cauce a Doñana es necesario que caigan como mínimo 50 litros en su cabecera, de forma que el balance de los últimos días se considera muy importante en este sentido.

El Guadiamar nace en la Dehesa del Moral, en Zufre (Huelva), en el límite con El Castillo de las Guardas (Sevilla) y discurre por varios municipios sevillanos, como Gerena, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Benacazón y Aznalcázar, donde se encuentra el Vado del Quema, para llegar al Guadalquivir en Isla Mayor, a las mismas puertas del parque de Doñana.