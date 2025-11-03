Los 18 embalses de Confederación Hidrográfica del Duero arrancan noviembre al 42,5%, casi 14 puntos menos que hace un año

Los 18 embalses del Duero gestionados por la CHD se mantienen este lunes, en el arranque de noviembre, al 42,5% de su capacidad, igual que hace una semana, que supone casi catorce puntos porcentuales menos que hace un año (56,3) y un punto porcentual por encima de la media de la última década (41,5%).

Según ha informado este lunes la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en un comunicado, actualmente la reserva hídrica es de 1.214,4 hectómetros cúbicos, 1,5 hectómetros más que hace una semana.

En León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, de los sistemas Esla y Órbigo se mantienen en el 35%. El de Riaño, el mayor de los 18 que gestiona la CHD, está al 39,1 %, una décima más que hace siete días.

En Palencia, los embalses de Camporredondo y Compuerto, del Sistema Carrión, figuran este lunes al 28,8 por ciento (ocho décimas más que hace una semana); y también en la provincia palentina, los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, del Sistema Pisuerga, están al 52,5% (tres décimas menos).

En Burgos, los pantanos de Arlanzón y Úzquiza, del Sistema Arlanza, tienen un 56,2% de agua almacenada (57,1 la semana pasada).

En cuanto al pantano soriano de la Cuerda del Pozo, del Sistema Alto Duero, figura al 59,7 (60,1 el lunes pasado).

Y en Segovia, los de Linares del Arroyo y el Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja están al 45%, una décima menos que hace siete días.

En Ávila, el del Castro de las Cogotas, del Sistema Cega-Eresma-Adaja, cuenta con 45,9% de agua (46,7).

Y en Salamanca, el de Santa Teresa, del Sistema Tormes, y el segundo mayor de los que gestiona la CHD, está al 49,2%, dos décimas más que hace una semana; y los de Irueña y Águeda, del Sistema Águeda, al 38,6% (37 por ciento hace siete días).