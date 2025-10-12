López Miras destaca la ayuda de los agricultores murcianos al salir a la calle con sus tractores en los trabajos de emergencia por las lluvias

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado la ayuda prestada por los agricultores de la zona del Mar Menor en los trabajos de emergencia por las fuertes lluvias caídas en la zona a causa de la DANA Alice.

«En las peores situaciones, la Región de Murcia demuestra su inmensa solidaridad. Durante toda la noche, los agricultores de la zona del Mar Menor han ayudado con sus tractores en los trabajos de emergencia. Se lo he agradecido personalmente. Gracias de corazón», ha publicado López Miras en la red social X a las 6 de la mañana.

A lo largo de la madrugada, López Miras se ha reunido con varios alcaldes de los municipios afectados por los desbordamientos causados por las lluvias como Los Alcázares, Torre Pacheco y San Javier para comprobar la situación y analizar las consecuencias del temporal, además de pedir prudencia a la población.

Posteriormente, el presidente de la Comunidad afirmó que “hoy es uno de esos días en los que podemos estar orgullosos de la Región que tenemos, de la Región de Murcia, de los Servicios de Emergencias que tenemos, pero, sobre todo, de los ciudadanos que viven en la Región de Murcia”. Asimismo, resaltó que esta emergencia “solo se ha saldado con daños materiales y no con daños personales”.

Durante su comparecencia, el presidente también tuvo palabras de agradecimientos a quienes habían formado parte del amplio operativo, “trabajando al unísono y tras haber conseguido hacer frente a una emergencia que se ha complicado por momentos”, entre ellos, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, Policía Nacional y Local, miembros de Protección Civil, operarios de infraestructuras, así como voluntarios y colectivos. Asimismo, se refirió de nuevo a los agricultores que prestaron durante la jornada sus tractores para los trabajos de emergencia.

(Fotos: Archivo)