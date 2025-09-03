Logran el récord del mundo de rendimiento en cultivo de colza con la combinación de una siembra tardía y la aplicación temprana de fertilización foliar

Ecoculture Biosciences ha logrado un nuevo hito relacionado con el rendimiento de cultivos, con la consecución del récord mundial de rendimiento en cultivo de colza. El productor británico Tim Lamyman ha logrado un rendimiento de 7,52 t/ha, gracias a la combinación de una siembra tardía y la aplicación temprana de fertilización foliar de los productos Ecoculture.

Con un cultivo superior a los dos metros de altura, la cosecha obtenida por Lamyman ha triplicado el rendimiento nacional medio del Reino Unido en la campaña 2024. Este récord de colza se suma a otros dos que Tim ya posee, obtenidos igualmente de la mano de la tecnología Ecoculture: trigo de invierno (17,96 t/ha) y cebada de invierno: 16,21 t/ha, ambos alcanzados en la cosecha de 2022. La marca de este rendimiento en cultivo de colza ha sido supervisada por jueces independientes del grupo de Fram Farmers.

La aplicación temprana de NHDeltaK de Ecoculture produjo un crecimiento espectacular a comienzos del otoño, preparando el cultivo para una cosecha excepcional. Tim combinó este factor con la decisión de sembrar entrado el mes de septiembre, lo que le ayudó a evitar los daños del escarabajo del tallo de la colza.

El programa de fertilización foliar de Ecoculture consistió en seis aplicaciones: tres en otoño y tres en primavera, cinco de ellas integradas en tratamientos ya programados, y solo la primera aplicada de forma independiente.

Lamyman sustituyó la aplicación de fosfato diamónico en la cama de siembra por una mezcla de fertilizantes foliares unas dos semanas después de la siembra. La mezcla fue Leodita con NHDeltaK, ambos productos de Ecoculture. La Leodita contiene ácidos húmicos y fúlvicos, además de oligoelementos; mejora la estructura del suelo, libera manganeso y fosfato y aumenta la actividad bacteriana. En cuanto a NHDeltaK, es un fertilizante foliar de nitrógeno y potasio para estimular el crecimiento radicular.

Posteriormente, aplicó un herbicida postemergente junto con fungicida contra light leaf spot e insecticida. A esta mezcla se añadieron otros productos de la gama Ecoculture: TipTop y NHDeltaK. Más tarde en otoño, otro herbicida con NHDeltaK. En primavera, aplicó 200 kg/ha de nitrato amónico en tres fracciones y una mezcla de Leodita/NHDeltaK con fungicidas en alargamiento de tallo, seguida de dos tratamientos fungicidas en floración, que incluyeron TipTop, XStress y CalFlux.