Localidades salmantinas contarán con nuevas balsas para abastecimiento de agua al ganado con una inversión total de 443.000 euros

La Junta de Castilla y León va a destinar más de 237.000 euros a la construcción de nuevas balsas para el abastecimiento de agua para el abastecimiento ganadero y la lucha contra incendios en la temporada estival, en la localidad salmantina de Serradilla del Arroyo. Contará con una capacidad de almacenamiento de 6.000 metros cúbicos y tomará el agua de un manantial cercano.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, va a destinar más de 206.000 euros a la construcción de balsas para abastecimiento de agua para el ganado y la lucha contra incendios en la temporada estival en la localidad salmantina de Aldea del Obispo. Contará con una capacidad de almacenamiento de 2.900 metros cúbicos y tomará el agua del abrevadero conocido como ‘El caño de arriba’.

Estas infraestructuras cuentan con un plazo de ejecución inicial de cuatro meses y la cofinanciación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2023-27.

Sendas intervenciones se incluyen dentro del Plan de Balsas que, gestionado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, prevé invertir un total de 5 millones de euros en la construcción de este tipo de infraestructuras hasta el año 2026.

272 TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS AL LISTADO DE BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS POR EL CONFLICTO BÉLICO EN UCRANIA

Por otra parte, la Junta de Castilla y León va a distribuir 725.000 euros en ayudas entre un total de 272 titulares de explotaciones agrarias de la Comunidad al incorporarlas a la línea establecida por el Gobierno autonómico con motivo del conflicto bélico existente en Ucrania que, sin contar con esta última inclusión, ha supuesto la concesión de 1.515 subvenciones con un desembolso superior a los 4 millones de euros.

Las explotaciones beneficiadas en esta resolución complementaria se dedican, por un lado, al cultivo de patata, remolacha y otros productos hortícolas regados con aguas subterráneas, y, por otro, a la cría de patos y ocas, todas ellas especialmente afectadas por las consecuencias derivadas de la crisis creada por el enfrentamiento militar.