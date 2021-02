El lobo ataca a un rebaño en un cercado eléctrico y mata 10 ovejas hiriendo a 18 y ahuyenta a más de 200

El sindicato UAGA ha denunciado un nuevo ataque de lobo en Aragón, por lo que ha exigido al Gobierno autonómico la captura de la alimaña, así como que se haga cargo de la responsabilidad patrimonial. El ataque al rebaño, que estaba dentro de un cercado eléctrico, se produjo la noche del pasado sábado en el paraje La Pallaruela, de San Mateo de Gállego (Zaragoza), con un balance de 10 ovejas muertas, 18 heridas de gravedad y entre 200 y 300 desaparecidas, informa la organización una nota de prensa.

Además UAGA recuerda que el animal desde hace más de dos meses tiene a los ganaderos de la Comarca de Monegros «muy preocupados», ya que en este tiempo «ha protagonizado muchos ataques y han muerto cientos de ovejas».

UAGA advierte que este problema con el lobo se suma a otros de un sector «que está abocado al abandono»

La organización recuerda que Aragón no tiene una figura de protección del lobo, pero sí que ha de cumplir con la Directiva de Habitats de la U.E. por lo que UAGA también exige al Gobierno de Aragón que se haga cargo de la responsabilidad patrimonial como Administración, «ya que los ganaderos no tienen por qué hacerse cargo de las bajas y las pérdidas que los repetidos ataques están provocando». Cabe destacar que el seguro no cubre la pérdida de las cuatro primeras ovejas, tampoco indemniza al ganadero por las ovejas heridas ni por los abortos que el estrés les provoca en los ataques.

Los ganaderos consideran al lobo una especie invasora, porque Aragón no es tierra de lobos, y no van a permitir que la zona afectada por sus ataques se convierta en «zona protegida para lobos», zona en la que escasea la caza mayor (sólo hay jabalíes) y la ganadería extensiva se convierte en su alimentación.

Asimimso, UAGA incide en que el problema de los ataques del lobo a los rebaños de ovino se suma a todos los que ya está sufriendo este sector, «que está abocado al abandono de la actividad si las administraciones no aplican medidas para evitarlo».

De hecho, en los últimos 20 años han desaparecido 1,6 millones de cabezas de ovino y más de 5.000 explotaciones en Aragón, según datos del Gobierno autónomo. Todo esto nos lleva a la conclusión de que estamos siendo testigos de la desaparición de la ganadería de ovino en nuestra Comunidad, tan necesaria para el mantenimiento de nuestro paisaje y de nuestros pueblos.

