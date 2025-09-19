‘Lo que se pierde cuando una joven se va del pueblo: el talento que puede salvar al campo’: campaña para atraer y retener talento femenino de Ceres

Cuando una joven hace la maleta y se va del pueblo no sólo desaparece una vecina. Se pierde una agricultora que nunca sembrará, una ganadera que no cuidará el rebaño, una líder que no presidirá una cooperativa. Se apaga una luz que podía encender la plaza, una idea que podía modernizar el campo, el talento que puede salvar al campo. Y lo que se pierde en silencio nos acaba pasando factura a todos como sociedad.

Para evitar ese vacío nace la campaña estatal «Nuestra voz rural, nuestra fuerza. Mujeres del medio rural en acción», impulsada por la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES). Su propósito es claro: atraer y retener talento femenino joven en el campo español para que la vida rural no se convierta en un paisaje sin relevo.

Los números ayudan a entender la urgencia:

Hoy, sólo el 4,5 % de las cooperativas agroalimentarias tienen una presidenta mujer.

tienen una presidenta mujer. Aunque el 28,9 % de las explotaciones agrícolas ya están lideradas por mujeres, la mayoría carece de sucesoras jóvenes.

ya están lideradas por mujeres, la mayoría carece de sucesoras jóvenes. Y pese a que una de cada cinco mujeres rurales emprende, muy pocas logran consolidar sus proyectos.

La campaña busca invertir esta tendencia con tres semillas muy concretas:

Acompañar a las jóvenes rurales con programas de mentoría liderados por agricultoras y ganaderas que ya dirigen explotaciones y cooperativas.

con programas de mentoría liderados por agricultoras y ganaderas que ya dirigen explotaciones y cooperativas. Dar visibilidad al liderazgo femenino en el campo, para que cada mujer joven vea que hay referentes y caminos posibles.

en el campo, para que cada mujer joven vea que hay referentes y caminos posibles. Transformar el relato del medio rural, haciéndolo atractivo para una generación que busca futuro, sostenibilidad e igualdad.

👉 Esta convocatoria es una invitación para ser testigos de un movimiento que va más allá de una campaña: es un impulso para regenerar el campo con talento joven y femenino, una llamada para escuchar las historias de quienes ya lideran en silencio y un altavoz para dar voz a las que están por llegar, porque no se pude olvidar que lo que se pierde cuando una joven se va del pueblo es el talento que puede salvar al campo.

📍 Lugar: Círculo de Bellas Artes. Sala María Zambrano. C/ Alcalá 42. Madrid

📅 Fecha y hora: 23 de septiembre, a partir de las 11:30h