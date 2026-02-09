Lo que le faltaba: los auditores europeos alertan de que la arquitectura de la futura PAC puede retrasar la entrega de los fondos

Los «complicados» mecanismos de planificación de la PAC propuestos para el periodo 2028-2034, sumados a «una arquitectura jurídica más compleja», pueden crear «incertidumbre» en los países de la Unión Europea, reducir la previsibilidad y retrasar la entrega de fondos, alertan los auditores europeos en un dictamen publicado este lunes.

Los auditores avisaron, asimismo, de que la mayor flexibilidad otorgada a los Estados miembros no debería poner en riesgo los objetivos comunes de la PAC», incluida la protección del medio ambiente o una renta justa, dado que ello «podría generar desigualdades para los agricultores y afectar negativamente a la competencia» y al funcionamiento del mercado interior». Para mitigar ese riesgo, la Comisión deberá «desempeñar eficazmente su función rectora», añade el dictamen.

Los auditores analizaron la propuesta de la Comisión Europea para el próximo periodo presupuestario, aún pendiente de negociación por parte de las instituciones de la UE y que ha sido criticada por el sector europeo, que teme un importante recorte de los fondos.

Sobre los posibles retrasos en el pago de las ayudas, fuentes del Tribunal de Cuentas de la UE precisaron en rueda de prensa que hay una «alta probabilidad» de que con la actual propuesta los retrasos en los programas, que ya se dan en el actual periodo presupuestario, se agraven en el futuro por la «complejidad» de lo propuesto.

Lo que ocurra dependerá en gran medida, añadieron, de la preparación de los Estados miembros y de si han «hecho bien sus deberes».

EL IMPORTE TOTAL DE LA FINANCIACIÓN DE LA PAC SOLO SE CONOCERÁ DESPUÉS DE ADAPTAR LOS PLANES “LO QUE PUEDE GENERAR IMPREVISIBILIDAD EN LA FASE DE PLANIFICACIÓN”

Otra de las conclusiones incluidas entre los «principales mensajes» de los auditores es la «incertidumbre», derivada del hecho de que el importe total de la financiación de la PAC solo se conocerá después de la adopción de los planes de los planes nacionales en el marco del fondo único que se va a crear.

«Para los beneficiarios, esto puede generar imprevisibilidad en la fase de planificación sobre la financiación con la que podrían contar. También puede resultar difícil comparar el gasto de la PAC en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 con la posible asignación en el próximo MFP», alertan.

Y en ese contexto, piden que se garantice tanto la rendición de cuentas como la trazabilidad cuando las intervenciones se basen en hitos y objetivos.

Las limitaciones detectadas podrían en última instancia, «socavar» el objetivo de simplificación de las normas, indicó el Tribunal de Cuentas de la UE.

Con este dictamen, el Tribunal de Cuentas proporciona al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE asesoramiento independiente sobre las propuestas de la Comisión Europea para la PAC y la Organización Común de Mercados (OCM).