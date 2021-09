Lo que faltaba por ver: Ahora la culpa de la subida del IPC es del sector agrario cuando cada vez cobran menos en origen

UPA Andalucía ha denunciado que se focalice la subida del IPC en los agricultores y ganaderos. El vicesecretario general de Organización y Finanzas, Francisco Moreno, lamenta que la justificación del incremento de la cesta de la compra se argumente con un aumento del precio del aceite de oliva y de las frutas que no repercute en absoluto en el sector primario. «No podemos permitir que se esté uniendo el aumento del IPC con el de productos de primera necesidad y tan básicos en la cesta de la compra como el aceite de oliva, las frutas o los huevos. Tal y como lo vemos es una auténtica irresponsabilidad que se focalice el problema en un primer eslabón de la cadena, los agricultores y ganaderos, que perciben unos precios cada vez más de ruina en origen por sus producciones mientras que sus costes continúan aumentando sin control”, explica el vicesecretario general de Organización y Finanzas de UPA Andalucía, Francisco Moreno.

La organización agraria se muestra “cansada” de que los agricultores y ganaderos sean vistos como los “culpables” de la subida del IPC en el que nada tienen que ver. “A nosotros nos suben los costes de los insumos, se encarece la mano de obra, aumentan los precios de los fertilizantes, de los abonos, en muchos casos en más de uno o dos euros de media. Y, sin embargo, nos pagan menos que el año pasado. No es posible que se siga focalizando el origen del aumento en el sector primario cuando es conocido por todos que el verdadero problema es el injustificado incremento de los costes de la electricidad y del gasóleo”, concreta Francisco Moreno.

El vicesecretario general de Organización y Finanzas de UPA Andalucía entiende que lejos de demonizar a los agricultores y ganaderos, tanto las administraciones como la sociedad en general tendrían que reconocer, con medidas valientes y precios justos, la inmensa labor que están realizando para mantener el abastecimiento y producir alimentos de la máxima calidad. “El sector primario es el primer perjudicado por esta situación. La subida de los productos en la cesta de la compra no repercute en nuestras rentas. Todo lo contrario, insisto, nos aumentan cada vez más los nuestros costes. Pero, sin embargo, el foco lo ponen en nosotros y se desvía la atención de otros incrementos más dañinos como el gasóleo y la electricidad. Dos elementos que a nosotros también nos perjudican notablemente porque encarecen nuestros costes de producción sin que ese aumento lo repercutamos en los precios en origen, que, vuelvo a recordar, son cada vez más ruinosos. Y eso lo tiene que saber la ciudadanía”, añade Francisco Moreno.

Es por ello que UPA Andalucía pide una mayor concienciación de la sociedad y de los gobiernos central y autonómico para respaldar el esfuerzo de un sector primario que en el momento más álgido de la pandemia de la Covid-19 fue considerado estratégico porque no paró de producir y no se cansó de ayudar a la sociedad saliendo con nuestros tractores a las calles de nuestros municipios para desinfectar. “Si los agricultores y ganaderos somos tan necesarios, somos tan primordiales, que nos lo reconozcan con hechos y no con palabras. Que nos paguen unos precios justos por nuestros productos, que la distribución deje de utilizar los alimentos como producto reclamo en la cesta de la compra y que las administraciones aprueben medidas de apoyo real al sector primario. Y que dejen de echarnos la culpa a nosotros de la subida del IPC, porque nosotros también los sufrimos directamente”, concluye el vicesecretario general de UPA Andalucía.