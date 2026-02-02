Llevarán fresas de Huelva a Adamuz porque sus vecinos «son gente sana, nos dieron seguridad y nos une un hermanamiento sostenible en el tiempo”

UPA Huelva llevará lo mejor de nuestra tierra a los vecinos de Adamuz. Las fresas que se están recolectando servirán para reconocer la solidaridad de todo un pueblo. El reparto, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero, servirá para estrechar aún más los lazos de hermanamiento de Huelva y el municipio cordobés.

Así lo adelanta el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra Chaves, para quien este reparto “sólo pretende reconocer el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad de los vecinos de Adamuz, porque son gente sana, como somos los del campo; dieron seguridad a nuestros ciudadanos y nos une un hermanamiento sostenible en el tiempo”.

El reparto, en el que participarán el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano; el alcalde del municipio, Rafael Ángel Moreno; el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar; y el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, tiene un fin muy claro: “Queremos estar con los vecinos de Adamuz. Queremos llevarles lo mejor de nosotros, de nuestros agricultores, como son nuestros frutos rojos. Las fresas que les entregaremos representan el cariño, el esfuerzo, la dedicación y el agradecimiento por su solidaridad, porque se volcaron con nuestra provincia. Y eso siempre lo llevaremos en el corazón”, explica Manuel Piedra Chaves.

El secretario general de UPA Huelva hace hincapié en que los agricultores de la provincia de Huelva “queremos aportar lo que tenemos a ese reconocimiento general de toda una provincia. Y lo que tenemos son nuestras fresas, nuestros arándanos, nuestras frambuesas. Frutos rojos que contienen el cariño, la dedicación, el esfuerzo y la delicadeza con la que trabajamos diariamente nuestra tierra. Es lo mejor que producimos, es la razón de ser de nuestro trabajo y es el reconocimiento a la solidaridad de todo un pueblo. Sólo queremos estar con ellos y llevarles nuestras fresas para que también las puedan disfrutar y se sientan parte de Huelva”, explica Piedra Chaves.