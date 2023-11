Ligeros retoques en la tablilla de los cereales tanto para subir como para bajar las cotizaciones en la lonja del Ebro

PORCINO: Se mantiene el signo negativo en la tablilla del porcino, pero con una bajada casi testimonial y cada vez más cerca del equilibrio. Hay menos animales, pero los mataderos lo compensan con kilos y con unos pesos que siguen subiendo con fuerza. Además, no terminan de arrancar con fuerza las ventas en los mercados europeos para la campaña navideña lo que, por el momento, no permite alegrías.

LECHONES: Sigue subiendo la cotización del lechón, que parece no tener freno. La oferta de animales nacionales sigue sin poder abarcar la demanda ante la ausencia de entrada de animales de fuera, con unos mercados europeos que siguen demandando y tensando el mercado.

AVES: Semana tranquila en el mercado de los pollos, con repetición generalizada de precios. Las ventas han estado más frías, con una demanda que no está tan animada como lo estuvo durante el mes de noviembre. En el vivo, la salida de los animales no ha sido tan fluida, pero no hay pesos altos en las granjas que presionen. En el mercado de las canales, se notó esta semana el bajón de los pedidos, pero todavía está la producción ajustada a la demanda.

HUEVOS: La fuerte demanda que existe en el mercado permite mantener los precios con fortaleza otra semana más. Los pedidos nacionales se siguen animados y la producción está ajustada y sin retrasos. No se echa de menos a los pedidos extranjeros, aunque todavía continúan llamando para cerrar operaciones.

VACUNO: Estamos a final de mes y la tablilla de las canales continúa con los mismos precios, pero con ligeros retoques y sensaciones positivas. La oferta de animales continúa corta, cada vez con menos peso y no hay problemas para colocar los animales. Las ventas siguen discretas, sobre todo esta semana que los mercados europeos no han llamado, pero nos estamos acercando a la campaña de Navidad y el consumo subirá, sobre todo de las partes nobles que son las menos demandadas ahora. Pero, de momento, desde comercialización se apunta a que una subida en los precios supondría una menor demanda de esta carne, y ahora mismo el sector está equilibrado.

OVINO: En esta semana asoma el signo negativo en la tablilla del ovino, tras muchas jornadas sin aparecer. Habitualmente, el mes de noviembre nunca ha sido bueno en ventas, pero a la altura actual de los precios y coincidiendo además con el fin de mes, las ventas en esta semana han brillado por su ausencia.

Sigue habiendo pocos animales en el campo y todavía se echa en falta los animales de peso. Las ventas se animarán para la campaña de Navidad, pero en esta jornada, aún con la poca oferta que hay, han sido superior a la demanda y se han pagado algo menos por los animales.