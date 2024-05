Ligeras subidas en las cotizaciones cerealistas en la lonja del Ebro, impulsadas más por las noticias que por un mercado más animado

FRUTOS SECOS: Otra jornada sin cambios en la tablilla de las almendras, que mantiene unos niveles cortos de operativa, pero suficiente para que vaya saliendo mercancía de los almacenes y permite mantener el equilibrio. La nueva campaña se presenta buena, con una buena evolución, ahora que los temores a las heladas han desaparecido. (Ver cotización de los frutos secos de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FRUTAS: Se mantiene inalterable la tablilla de las frutas de pepita, que continúa con un consumo que no termina de arrancar. Las existencias en los almacenes siguen saliendo, pero el ritmo no es tan rápido como otras campañas. Lo que mantiene el mercado es la falta de mercancías, tanto a nivel nacional como en Europa, que permite mantener los precios. El mercado de las peras está mejor que las manzanas, con una mejor demanda y unas menores existencias.

PORCINO: Nada cambia en la tablilla del porcino, en un mercado que se mantiene en un equilibrio entre oferta y demanda. Los consumos en Europa no terminan de animarse por la climatología y los principales mercados europeos repiten cotizaciones. Sin un mayor consumo, no puede subir el precio de la carne y los mataderos no fuerzan a pedir más animales. Tampoco ayuda la exportación a terceros países, que se mantiene discreta por la dura competencia con otros mercados.

LECHONES: Vuelve a anotar un recorte la cotización del lechón, en un mercado que sigue corto de animales y hay demanda, pero no hay impulsos en el mercado del gordo que permita mantener la cotización. El comprador ve que no suben el cerdo y no se atreve a comprar a estos precios lo que fuerza a bajar los precios.