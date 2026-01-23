LIFE Innocereal EU confirma que los bioestimulantes mejoran la rentabilidad del cereal y aumentar la producción hasta 750 kg por hectárea

LIFE Innocereal EU, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea (UE), ha confirmado que el uso de bioestimulantes en el cultivo de cereal permite aumentar la producción y mejorar la rentabilidad económica de las explotaciones, incluso cuando se reduce el uso de fertilizantes minerales.

La conclusión se basa en un estudio desarrollado durante toda la campaña agrícola 2023–2024 en la Finca Experimental de Rabanales, perteneciente a la Universidad de Córdoba. El ensayo se llevó a cabo en trigo blando, variedad ‘Acorazado’, bajo condiciones de siembra directa, un sistema cada vez más extendido en las zonas cerealistas por su eficiencia agronómica y ambiental.

El trabajo comparó un manejo convencional sin bioestimulantes con distintas combinaciones de estos productos, aplicados junto a los tratamientos habituales de la explotación, con el objetivo de evaluar su impacto en la producción, la calidad del grano y la rentabilidad económica.

ENSAYO A ESCALA REAL Y RESULTADOS PRODUCTIVOS

El estudio se realizó a escala real, en una superficie total de 1,5 hectáreas, mediante un diseño experimental en bloques al azar, con cinco tratamientos diferentes y cuatro repeticiones. Las aplicaciones se efectuaron con maquinaria agrícola equipada con guiado GPS y control de tramos, lo que garantizó una aplicación precisa y homogénea de los productos.

Los resultados muestran que todos los tratamientos que incorporaron bioestimulantes aumentaron la producción de grano respecto al manejo convencional. En el caso más destacado, el incremento alcanzó los 750 kg por hectárea, mientras que otros tratamientos lograron aumentos adicionales de entre 500 y 600 kg/ha.

Especial relevancia tuvo el tratamiento que combinó bioestimulantes con una reducción del 30 % en la fertilización, ya que consiguió mantener altos niveles de producción gracias a una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los nutrientes, reduciendo al mismo tiempo los costes asociados a los insumos.

La campaña se desarrolló además bajo condiciones climáticas representativas, con 726 mm de precipitaciones acumuladas, lo que refuerza la validez de los resultados para zonas cerealistas de clima mediterráneo.

MÁS BENEFICIO SIN PERDER CALIDAD DEL GRANO

El aumento de la producción no se tradujo en una pérdida de calidad. Los análisis realizados sobre el grano cosechado muestran que parámetros clave como el contenido en proteína, el peso específico y el índice de caída se mantuvieron estables en todos los tratamientos, sin diferencias significativas entre ellos. Esto confirma que es posible producir más cereal con menos insumos y sin comprometer su calidad comercial.

Desde el punto de vista económico, el balance entre ingresos y costes revela que el uso de bioestimulantes permitió incrementar el beneficio del agricultor en torno a los 100 euros por hectárea respecto al manejo convencional. El tratamiento con reducción de fertilización se posicionó como la opción más rentable, al combinar menores costes de producción con un elevado rendimiento.

En un contexto marcado por el encarecimiento de los fertilizantes y la incertidumbre en los precios del cereal, estos resultados sitúan a los bioestimulantes como una herramienta eficaz para mejorar la competitividad y la resiliencia de las explotaciones cerealistas.

El estudio forma parte de las actividades del proyecto europeo LIFE Innocereal EU, y se ha llevado a cabo en colaboración con Sipcam Iberia uno de los socios colaboradores del proyecto, que es una iniciativa orientada a validar y trasladar al sector agrario soluciones innovadoras que permitan avanzar hacia una agricultura más rentable, eficiente y ambientalmente sostenible, en línea con los objetivos climáticos y agrarios marcados por la Unión Europea.

LIFE Innocereal EU se apoya en un consorcio internacional de referencia, en el que participan entidades como el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA), la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), Agrifood Comunicación, la Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF), la Asociación Española de Agricultura de Conservación (AEAC.SV) y Greenfield Technologies. Con la participación activa de países como España, Portugal, Francia, Italia y Grecia, el proyecto aspira a impulsar la transformación del sector cerealista europeo y a posicionar a Europa como referente internacional en sostenibilidad agrícola, promoviendo un modelo productivo más verde, competitivo y resiliente.