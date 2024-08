Les sobran los motivos: las organizaciones agrarias riojanas se movilizarán de nuevo en defensa del sector agrario

Las organizaciones agrarias riojanas UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA, más la Federación de Cooperativas (FECOAR), han presentado los actos en defensa del sector agrario que desarrollarán en las próximas semanas, consistentes en una reunión con los eurodiputados Luena y Herranz, actos para denunciar la diferencia entre lo que cobran agricultores y ganaderos y lo que pagan los consumidores, y una posible gran movilización agraria pasadas las vendimias.

Las organizaciones agrarias riojanas, en unidad de acción, han presentado la campaña de actos en defensa del sector agrario riojano que emprenderán en las próximas semanas. Para los representantes de los agricultores y los ganaderos riojanos, la situación es aún peor que a principios de año, cuando el hartazgo del campo por la inacción de las diferentes autoridades ante la dramática situación del sector propició la gran movilización de febrero en todas las carreteras de España y de Europa.

“En plena recogida de la fruta, y al inicio de la vendimia, nos encontramos con una alarmante ausencia de los contratos obligatorios, cuando no con simulación de los mismos, y con ofertas de precios muy por debajo de los costes de producción, en el caso de la uva. Un claro abuso de poder del sector comercial ante una campaña que será corta en cantidad, lo que en otras ocasiones hubiera disparado el precio de la materia prima”, ha señalado Eduardo Pérez, presidente de ARAG-ASAJA.

Por su parte, Néstor Alcolea, secretario general de UPA Rioja, ha acusado a las diferentes administraciones de no hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, como es su obligación, escudándose en la falta de denuncias por parte de agricultores y ganaderos: “Tienen que cumplir con su obligación y hacer cumplir la Ley, como por ejemplo hace la Guardia Civil de Tráfico, no esperar a que lleguen las denuncias de quienes no tienen la sartén por el mango, sino que se están quemando ante el claro abuso de poder de comerciales y distribuidoras”.

«LA PAC EUROPEA ES EL GERMEN DE GRAN PARTE DE LOS MALES QUE SUFRIMOS LOS AGRICULTORES Y GANADEROS»

Para evitar esta situación, las OPA y la Federación de Cooperativas propondrán que, tanto a nivel legislativo como en el seno de la Interprofesional del Rioja, las fechas para la cumplimentación de contratos se especifiquen, marcando plazos claro para su presentación.

Roberto Ruiz-Clavijo, coordinador sindical de la UAGR-COAG, ha detallado próximas acciones que emprenderán de nuevo las organizaciones agrarias en defensa del sector primario riojano, comenzando con una reunión con los eurodiputados riojanos Esther Herranz y César Luena. Para Ruiz-Clavijo, “la PAC europea es el germen de gran parte de los males que sufrimos los agricultores y los ganaderos, por la desregulación de los mercados, que permite la competencia desleal de productos llegados de cualquier parte, mientras que a nosotros nos asan con obligaciones y requisitos que no tienen que cumplir nuestros competidores de fuera de la UE”.

Para atajar esta situación, OPA y Cooperativas plantearán sus propuestas para una PAC más justa y atenta a los intereses del sector agrario europeo a los eurodiputados riojanos. “La eurodiputada Herranz nos ha confirmado su plena disposición para celebrar esta reunión y estamos a la espera de Luena nos indique su disponibilidad para llevarla a cabo en próximas fechas”.

Además, las organizaciones agrarias riojanas emprenderán en las próximas semanas una campaña de actos de denuncia para evidenciar la gran brecha entre lo poco que cobran agricultores y ganaderos por los alimentos que producen, y la carestía de la cesta de la compra que tienen que pagar los consumidores. De cada acto se informará oportunamente poco antes de su realización.

Por último, y para volver a evidenciar el malestar y el cabreo del sector agrario, UAGR-COAG, UPA Rioja, ARAG-ASAJA y FECOAR han anunciado que están estudiando la convocatoria de una gran movilización para después de las vendimias.